Мурманский траулер "Кокшайск" сел на мель в Норвежском море

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель судна М-0100 "Кокшайск", принадлежащего СПК РК "Чапома". Это произошло сегодня в акватории Норвежского моря, возле острова Арнойя губернии Тромс Норвегии.

- В техническом отсеке "Кокшайска" образовалась течь, которая была остановлена силами экипажа, - отметили в прокуратуре. - На борту находится 35 членов экипажа. Пострадавших и травмированных нет.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

По данным генконсульства России в норвежском городе Киркенесе, российские представители поддерживают связь с главным спасательным центром Северной Норвегии. Там пояснили, что в районе мели, на которой оказался "Кокшайск", из-за отлива уровень воды сильно понизился. Предполагается, что около 16.00 по московскому времени вода поднимется, и это поможет траулеру сняться с мели. В случае необходимости ему окажет помощь норвежская береговая охрана.