Петербургский культурный форум пройдет в очном формате

Петербургский международный культурный форум планируется в этом году провести в очном формате, сообщает официальный сайт мероприятия.

Ожидается, что IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 12 по 14 ноября. Министерство культуры России совместно с организаторами намерено устроить его в обычном режиме. По заверениям организаторов, международная составляющая форума в этом году ожидается даже представительнее, чем ранее - в ней примет участия больше стран.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заверила, что в случае необходимости во все события и мероприятия форума будут внесены необходимые корректировки, связанные с обеспечением норм эпидемиологического режима и безопасности участников.

Ожидается также, что форум представит добавочные онлайн-площадки для тех гостей, кто не сможет приехать на встречу. Акцент в предстоящем культурном форуме в этом году будет сделан на профессиональную составляющую: в деловой программе будет работать 14 секций, каждая из которых посвящается одной из сфер культуры.