Подать оригиналы документов первокурсники смогут во время обучения

Как абитуриенту передать оригиналы документов, чтобы быть уверенным - он действительно зачислен?
Юлия Антохина: Оригиналы можно передать в течение первого года обучения. Для зачисления достаточно подать заявление о согласии на зачисление, которое заменяет в 2020 году оригинал документа об образовании. А Федеральная база свидетельств ЕГЭ гарантирует нам, что такое заявление подано только в один вуз.
Сохраняются ли льготы победителям олимпиад?
Юлия Антохина: Все льготы остаются: поступление без экзаменов для победителей, дополнительные баллы к баллам ЕГЭ, повышенная стипендия для первокурсников, поступивших по результатам олимпиад, - до 20 тысяч рублей.
Сами олимпиады мы перевели в онлайн. Интерес к ним значительно вырос - в этом году у нас победителей и призеров почти в два раза больше, чем в прошлые годы!
Как абитуриенты могли познакомиться с вузом?
Юлия Антохина: ГУАП оперативно организовал работу в дистанционном формате. В рамках масштабного проекта "ГУАП Онлайн" ежедневно проходили прямые эфиры с представителями администрации, студенческим активом, различные творческие и даже спортивные мероприятия.
Проект открылся прямым эфиром с ректором ГУАП, во время которого абитуриентами было задано множество вопросов. Затем прошло два дня открытых дверей ГУАП онлайн: представители институтов и факультетов рассказывали об особенностях поступления и возможностях, которые предоставляются для получения качественного образования.
Интерес аудитории был настолько велик, что уже в июне мы запустили серию видеоинтервью с директорами всех институтов и факультетов ГУАП. В них они подробно отвечают на ключевые вопросы - о наиболее популярных направлениях, научных мероприятиях, традициях и новых подходах в обучении, перспективах карьерного и профессионального роста.
Уверена, абитуриенты активно наблюдали в онлайн-режиме и за открытием новых лабораторий, и за научными соревнованиями, и за встречами с выпускниками, погрузились в студенческую жизнь, увидев финалы конкурсов "Мисс и Мистер ГУАП" и "Студент года", и даже смогли потренироваться вместе с "Фитнес ГУАП".
Старт приемной кампании в ГУАП, которая уже началась 19 июня, мы провели в прямом эфире с участием ректора. И этот материал, как и все вышеперечисленные, доступен абитуриентам. У них сейчас на руках просто беспрецедентный объем как официальной, так и неформальной информации о ГУАП.
Мы еще никогда не были настолько открыты для абитуриентов!
Какие специальности особенно популярны?
Юлия Антохина: Увеличивается интерес к техническим направлениям, особенно к IT, робототехнике. Огромный интерес вызывают специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами, искусственным интеллектом. И отдельный тренд нашего времени - специальности, связанные с безопасностью, как информационной, так и техносферной.
К чему готовиться будущему студенту?
Юлия Антохина: Современного студента, который станет творцом будущего цифрового общества, невозможно подготовить с помощью классических образовательных технологий. Поэтому ГУАП сконцентрировался на развитии практико-ориентированной подготовки с применением индивидуальных образовательных траекторий.
Еще на этапе бакалавриата мы подключаем студентов к таким мировым технологическим трендам Индустрии 4.0, как робототехника, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, - с позиции не только пассивного слушателя, но и полноценного участника процесса создания и продвижения реального продукта.
В рамках Инженерной школы ГУАП уже работают такие проекты. В области робототехники студенты участвуют в разработке мобильных робототехнических и беспилотных авиационных систем. Магистры, освоившие программу "Мехатроника и робототехника" с применением индивидуальных траекторий обучения, обладают лучшими компетентностными показателями по сравнению с одногруппниками, обучавшимися по стандартным программам.
Юлия Антохина: Акценты сместились с личного общения на онлайн. Большая часть документов отправляется через сервис "Личный кабинет поступающего". Кроме того, мы даем множество каналов для получения полной информации о поступлении в ГУАП:
- "горячая линия приема" +7-812-312-21-07;
- электронная почта priem@guap.ru;
- система регистрации обращений на сайте ГУАП;
- система профориентационных консультаций priem.guap.ru.
Для общения с абитуриентами используем соцсети - "ВКонтакте" и Instagram, а также Youtube и сайт ГУАП.
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