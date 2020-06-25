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Образование
Проект: В регионах

Прием в вуз - онлайн

Подать оригиналы документов первокурсники смогут во время обучения
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 137(8191)
Приемная кампания этого года - беспрецедентна. О том, какие изменения в схему приема внесла эпидемиологическая ситуация, "РГ" спросила у Юлии Антохиной, ректора Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Юлия Антохина: Мы еще никогда не были настолько открыты для абитуриентов! Фото: Пресс-служба ГУАП Юлия Антохина: Мы еще никогда не были настолько открыты для абитуриентов! Фото: Пресс-служба ГУАП
Юлия Антохина: Мы еще никогда не были настолько открыты для абитуриентов! Фото: Пресс-служба ГУАП

Как абитуриенту передать оригиналы документов, чтобы быть уверенным - он действительно зачислен?

Юлия Антохина: Оригиналы можно передать в течение первого года обучения. Для зачисления достаточно подать заявление о согласии на зачисление, которое заменяет в 2020 году оригинал документа об образовании. А Федеральная база свидетельств ЕГЭ гарантирует нам, что такое заявление подано только в один вуз.

Сохраняются ли льготы победителям олимпиад?

Юлия Антохина: Все льготы остаются: поступление без экзаменов для победителей, дополнительные баллы к баллам ЕГЭ, повышенная стипендия для первокурсников, поступивших по результатам олимпиад, - до 20 тысяч рублей.

Сами олимпиады мы перевели в онлайн. Интерес к ним значительно вырос - в этом году у нас победителей и призеров почти в два раза больше, чем в прошлые годы!

Как абитуриенты могли познакомиться с вузом?

Юлия Антохина: ГУАП оперативно организовал работу в дистанционном формате. В рамках масштабного проекта "ГУАП Онлайн" ежедневно проходили прямые эфиры с представителями администрации, студенческим активом, различные творческие и даже спортивные мероприятия.

Проект открылся прямым эфиром с ректором ГУАП, во время которого абитуриентами было задано множество вопросов. Затем прошло два дня открытых дверей ГУАП онлайн: представители институтов и факультетов рассказывали об особенностях поступления и возможностях, которые предоставляются для получения качественного образования.

Интерес аудитории был настолько велик, что уже в июне мы запустили серию видеоинтервью с директорами всех институтов и факультетов ГУАП. В них они подробно отвечают на ключевые вопросы - о наиболее популярных направлениях, научных мероприятиях, традициях и новых подходах в обучении, перспективах карьерного и профессионального роста.

Уверена, абитуриенты активно наблюдали в онлайн-режиме и за открытием новых лабораторий, и за научными соревнованиями, и за встречами с выпускниками, погрузились в студенческую жизнь, увидев финалы конкурсов "Мисс и Мистер ГУАП" и "Студент года", и даже смогли потренироваться вместе с "Фитнес ГУАП".

Старт приемной кампании в ГУАП, которая уже началась 19 июня, мы провели в прямом эфире с участием ректора. И этот материал, как и все вышеперечисленные, доступен абитуриентам. У них сейчас на руках просто беспрецедентный объем как официальной, так и неформальной информации о ГУАП.

Мы еще никогда не были настолько открыты для абитуриентов!

Какие специальности особенно популярны?

Юлия Антохина: Увеличивается интерес к техническим направлениям, особенно к IT, робототехнике. Огромный интерес вызывают специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами, искусственным интеллектом. И отдельный тренд нашего времени - специальности, связанные с безопасностью, как информационной, так и техносферной.

К чему готовиться будущему студенту?

Юлия Антохина: Современного студента, который станет творцом будущего цифрового общества, невозможно подготовить с помощью классических образовательных технологий. Поэтому ГУАП сконцентрировался на развитии практико-ориентированной подготовки с применением индивидуальных образовательных траекторий.

Еще на этапе бакалавриата мы подключаем студентов к таким мировым технологическим трендам Индустрии 4.0, как робототехника, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, - с позиции не только пассивного слушателя, но и полноценного участника процесса создания и продвижения реального продукта.

В рамках Инженерной школы ГУАП уже работают такие проекты. В области робототехники студенты участвуют в разработке мобильных робототехнических и беспилотных авиационных систем. Магистры, освоившие программу "Мехатроника и робототехника" с применением индивидуальных траекторий обучения, обладают лучшими компетентностными показателями по сравнению с одногруппниками, обучавшимися по стандартным программам.

На заметку

Юлия Антохина: Акценты сместились с личного общения на онлайн. Большая часть документов отправляется через сервис "Личный кабинет поступающего". Кроме того, мы даем множество каналов для получения полной информации о поступлении в ГУАП:

- "горячая линия приема" +7-812-312-21-07;

- электронная почта priem@guap.ru;

- система регистрации обращений на сайте ГУАП;

- система профориентационных консультаций priem.guap.ru.

Для общения с абитуриентами используем соцсети - "ВКонтакте" и Instagram, а также Youtube и сайт ГУАП.

Текст опубликован на правах рекламы

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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