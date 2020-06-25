Следственный комитет по Ленинградской области вступился за мегалитический комплекс у деревни Ольховка Приозерского района. Несколько недель назад здесь был уничтожен уникальный культовый камень и разрушена каменная куча, представляющая большой интерес для исследователей. Защитники памятника надеются, что расследование поможет спасти оставшиеся объекты.

Комплекс в Ольховке начали исследовать еще в 1917 году, деревня тогда носила название Лагинлахти. Масштабные изыскания проводились здесь также в 30-е и 80-е годы прошлого века. Ученые смогли обнаружить два десятка камней-чашечников и несколько культовых насыпей.

Все знают, что представляют собой мегалиты Стоунхенджа или дольмены на Северном Кавказе. На Северо-Западе России дольменов и мегалитов не строили, здесь до раннего Средневековья использовались культовые камни - чашечники.

С виду чашечник - это обычный валун. Но если приглядеться, на его поверхности можно увидеть лунки. Историки выяснили: эти лунки не естественного происхождения. Тысячелетия назад люди, которые жили в этой местности, выдалбливали выемки в камнях. С какой целью? Существуют две основные версии: одни исследователи склоняются к мнению, что лунки играли роль жертвенников, другие полагают, что чашечки продалбливали в память о знатном человеке.

Интерес к культовым камням в Ольховке у научного сообщества огромный. Дело в том, что в регионах Северо-Запада, а также в соседней Финляндии чашечники тоже встречаются, но это, как правило, одиночные камни. А в Ольховке - целый комплекс.

Последние масштабные исследования Институт истории материальной культуры РАН проводил здесь в 90-е годы. А потом деревней заинтересовались застройщики - Ольховка находится на берегу Суходольского озера, это красивейшее место. Сейчас здесь вблизи береговой линии ведется коттеджное строительство. При этом, как полагают следователи, и были повреждены камни.

Стоит отметить, что культовые камни вообще-то охраняются, это археологический памятник, объект культурного наследия. Правда, как считает краевед Вячеслав Мизин, при формировании охранных зон был допущен ряд ошибок. В частности, охраняются только камни по отдельности, а не весь комплекс по периметру. Вторая проблема, на которую обращает внимание исследователь, - чашечник никак не обозначен.

Лунки на камнях могли выполнять роль жертвенников

Для археологических памятников наличие стенда рядом с объектом играет ключевую роль. Человеку, далекому от темы, со стороны практически невозможно понять, где находится охраняемый камень. От ошибок в таких случаях спасают информационные стенды, но ни одного указателя возле Ольховки так и не появилось.

Когда пару лет назад в непосредственной близости от памятников заработала тяжелая техника, энтузиасты, интересующиеся историей культовых камней, пошли в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение и повреждение выявленных объектов культурного наследия". Но виновных тогда не нашли. Сейчас за дело взялся Следственный комитет.

Вячеслав Мизин говорит, что очень многие исследования возле озера Суходольского еще не проведены. Например, британский Стоунхендж приобрел всемирную известность, когда стало ясно, что по мегалитам можно отслеживать астрономические явления. Исследователи, изучающие наш чашечник, не исключают, что культовые камни в Ольховке также могут оказаться древней обсерваторией. Но чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны масштабные изыскания. Более того, по словам Мизина, до сих пор обнаружены не все чашечники. Буквально в этом сезоне исследователи нашли культовый камень, который ранее не был известен ученым. Сколько их еще в лесах у деревни? А может быть, какие-то объекты оказались за строительными заборами? Исследователи не исключают ничего.

В принципе, для защитников Ольховки ситуация складывается позитивно. Долгие годы их никто не слышал, позиция застройщиков была одна: "Камни никто не трогает, строительство ведется вокруг них". Областной комитет по культуре также не видел никаких проблем в застройке территории. Сейчас ситуация изменилась, и появился шанс, что разрушение памятника удастся остановить, а на волне общественного резонанса на берегах Суходольского озера все-таки пройдет экспедиция, которая раскроет тайны этого загадочного места.