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В Калининградской области увековечили память советских пограничников, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. В поселке Чернышевское установили мемориал, который посвящен военнослужащим 106 Таурагского пограничного отряда. Они первыми приняли удар фашистских войск 22 июня на этом участке госграницы.

До Великой Отечественной войны поселок Чернышевское был немецким городом и носил название Эйдткунен. Он граничил с городом Кибартай Литовской ССР. В июне 1941 года к Кибартаю со стороны Эйдткунена подошли немецкие войска. Захватчики, планировавшие перебросить силы через границу Восточной Пруссии с Советским Союзом, встретили яростный отпор советских пограничников.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Тогда в Кибартае дислоцировались 4-я пограничная комендатура, 4-я резервная пограничная застава, 15-я пограничная застава и контрольно-пропускной пункт "Вирбалис" из состава 106 Таурагского пограничного отряда. Сам отряд входил в Белорусский пограничный округ. В ходе кровопролитных боев, длившихся с 22 по 24 июня 1941 года, героически погибли около двухсот военнослужащих этих подразделений. Они сдерживали напор фашистских танков, мотопехоты, бронепоезда.

Сейчас здесь тоже проходит граница, но уже между субъектом РФ (Калининградской областью, образованной на территории бывшей Восточной Пруссии) и Литовской Республикой. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, памятный знак будет служить не только символом уважения и памяти павшим в первые дни войны пограничникам, но и напоминанием о великой истории многонациональной России.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область 75 лет Великой Победы

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