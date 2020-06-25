В Коми на плато Маньпупунер обнаружили группу нелегальных туристов

В Печоро-Илычском государственном природном биосферном заповеднике, где на плато Маньпупунер находятся знаменитые Столбы выветривания, ночью обнаружили нелегальную группу туристов. На всех составили протоколы об административном правонарушении.

Дело в том, что в регионе продлен режим самоизоляции до 1 июля и действует запрет на посещение туристических объектов. Как рассказала пресс-секретарь заповедника Екатерина Остривная, разрешения на посещение территории заповедника у этой группы не было. Кроме того, пропуска всех туроператоров региона были аннулированы на июнь.

Но группа из 19 человек прилетела каким-то непонятным образом на вертолете авиакомпании Коми, несмотря на запрет. 15 туристов отправились на плато Маньпупунер в сопровождении волонтера туроператора, трое остались в лагере. У Столбов выветривания ночью туристов обнаружили сотрудники Печоро-Илычского заповедника.

Теперь нарушителей природоохранного законодательства привлекут к административной ответственности, а туроператору предъявят штраф за несоблюдение режима самоизоляции в Республике Коми.