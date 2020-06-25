В Ленобласти младенец утонул в кастрюле

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку обстоятельств смерти семимесячного мальчика в деревне Ильино Ломоносовского района. По предварительным данным, ребенок утонул в кастрюле.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Ленинградской области, по предварительным данным, мать мальчика отлучилась на несколько минут. В это время ребенок засунул голову в кастрюлю и захлебнулся.

Когда женщина вернулась, ее сын был уже мертв.

Окончательную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Но с большой вероятностью, уголовное дело по данному факту возбуждаться не будет, и случившееся квалифицируют как несчастный случай.