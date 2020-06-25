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Звено номер один

Текст: Ольга Долгобородова (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 137(8191)
На заседании координационного совета представительных органов муниципальных образований Поморья при Архангельском областном собрании обсудили новую региональную программу развития первичного звена здравоохранения до конца 2024 года.

На связь с глубинкой депутаты парламента вышли в дистанционном формате:

- Сегодня в регионе есть большие достижения в медицине высоких технологий. Но это ничто, если в первичном звене существуют серьезные пробелы с кадрами, с доступностью медицинской помощи. Человек не должен жить в страхе, что в нужный момент ему не окажут медицинскую помощь. Поэтому мы обсуждаем сегодня программу развития первичного звена здравоохранения, какие конкретные мероприятия мы бы хотели в ней видеть, - сказала председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.

Что входит в программу? Приближение медпомощи к тем, кто живет на труднодоступных территориях, строительство, реконструкция и капремонты 30 медучреждений, закупка 2000 единиц нового оборудования, целевой набор студентов и "подъемные" врачам, которые отправятся в сельскую местность. По словам министра здравоохранения региона Антона Карпунова, бюджет программы оценивается в 12,5 миллиарда рублей, из которых 11,3 миллиарда - федеральные средства.

Вместе с тем председатель Плесецкого собрания депутатов Наталья Лебедева выразила общее мнение народных избранников: любая реорганизация участковых больниц, амбулаторий, ФАПов должна обсуждаться с жителями глубинки. В итоге координационный совет рекомендовал создать межведомственную группу для доработки документа. Среди озвученных предложений - обеспечение транспортной доступности медучреждений, служебного жилья для медиков, комплексное решение кадровой проблемы.

На заседании совета говорилось также о практике привлечения инвестиций через систему поддержки гражданских инициатив. По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Архангельской области Ивана Дементьева, в Поморье сегодня действуют 1136 органов территориального общественного самоуправления (ТОС). В 2019 году поддержку получили 368 "тосовских" проектов, в этом - еще 350. Большая часть касается благоустройства сел и городов.

Между тем председатель комитета Архангельского областного Совета депутатов по развитию институтов гражданского общества Иван Новиков отметил важность создания и развития на территории региона ресурсных центров НКО, а глава собрания Устьянского района Татьяна Попова предложила выступить на федеральном уровне с инициативой освобождения социально ориентированных НКО, в том числе ТОСов, от уплаты банковских комиссий - они не ведут коммерческой деятельности, при этом оплата банковских услуг ложится на плечи активистов. Несправедливо и то, что руководителям НКО, многие из которых на пенсии, ПФР отказывает в ее индексации, хотя зарплату тосовцы не получают - необходимо исправить эту ситуацию.

Члены координационного совета рекомендовали областным и местным органам власти увеличить объем финансирования проектов ТОСов и социально ориентированных НКО при формировании областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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