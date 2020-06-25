В Поморье вводят новые региональные награды

По указу президента РФ лучших волонтеров страны будут награждать знаком отличия "За благодеяние". Более того, одна из поправок в Конституцию РФ посвящена поддержке волонтерской деятельности со стороны государства. Тем временем в Поморье заслуги волонтеров и благотворителей будут отмечены и на региональном уровне. В этом году областное Собрание депутатов одобрило решение об учреждении новой награды - почетного диплома за вклад в организацию и поддержку благотворительности. Кроме того, сейчас депутаты работают над законопроектом о введении звания "Почетный доброволец (волонтер) Архангельской области".

- Этот сложный период показал колоссальные возможности добровольческого движения, - отмечает председатель комитета облсобрания по развитию институтов гражданского общества Иван Новиков. - Когда началась пандемия, волонтеры по зову души предлагали свою помощь в различных форматах: доставка лекарств и продуктов пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, психологическая поддержка, помощь врачам и многое другое. Понятно, что добровольцы работают не ради наград. Но их труд не должен остаться незамеченным.

Архангельская область - пилотный регион в реализации концепции развития добровольчества. В информационной системе "Добровольцы России" от него зарегистрировано около четырех тысяч человек и более двухсот организаций. В 2019 году область победила во всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".

В статью 114 вносятся изменения, которые обязывают поддерживать волонтеров

Между тем региональный закон о государственной поддержке благотворительной, добровольческой и меценатской деятельности работает с 2013 года. Для введения новых наград в него вносятся дополнения:

- Разработанный нами законопроект об учреждении звания почетного волонтера в первом чтении будет рассмотрен на сентябрьской сессии областного собрания, - поясняет заместитель председателя профильного комитета парламента Андрей Берденников. - Сегодня такие награды существуют лишь в нескольких регионах, но их число будет расти, поскольку волонтерское движение стало очень значимым. Предполагается, что определять кандидатуры для награждения будет региональный благотворительный совет по ходатайствам муниципалитетов. Возрастные ограничения не планируются, поскольку добровольчеством у нас занимаются люди всех поколений. Конкретные положения будут обсуждаться в ходе работы над законопроектом.

Получить звание почетного добровольца области смогут и те, кто сегодня помогает в борьбе с коронавирусом. По словам Андрея Берденникова, после снятия всех ограничений депутаты и волонтеры подведут итоги трудного полугодия, а также обсудят, как еще поддержать волонтерское движение. Полезные инициативы будут отражены в новых законопроектах.

- 1 июля пройдет референдум по поправкам в Конституцию РФ. В статью 114 вносятся изменения, которые обязывают правительство РФ поддерживать волонтерскую деятельность. Тем самым безвозмездная работа на благо общества закрепляется в качестве фундаментальной ценности, - говорит Иван Новиков. - Надо отметить, что волонтеры, помогая людям, работают в интересах государства. Недавний пример: благодаря проекту Архангельского центра социальных технологий "Гарант" область получила 20 тысяч защитных комплектов для врачей на 44 миллиона рублей, а волонтеры помогли быстро организовать их разгрузку и сортировку.

Тема дня

Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного собрания депутатов:

- Конституция РФ была принята в 1993 году, за это время изменились и страна, и условия нашей жизни. Это не означает, что Конституция не эффективна, но сегодня нужно скорректировать ее в соответствии с запросами времени и общества.

Дополнений много, и все они важные. Это уважение к человеку труда, своей стране, сохранение исторической правды, запрет на фальсификацию истории, защита общечеловеческих и семейных ценностей, которые дороги россиянам. Сегодня эти нормы подвергают сомнениям, поэтому нужно сберечь для будущих поколений то, что ценно для нас, наших отцов и дедов.

Предложенные поправки охватывают многие стороны нашей жизни: государственное и политическое устройство, закрепление суверенитета страны, социальных гарантий для людей труда и пенсионеров, права на доступную медицинскую помощь, поддержка нашего культурного наследия, содействие институтам гражданского общества.

Многие нормы сегодня уже закреплены в федеральном законодательстве, например, о минимальном размере оплаты труда, который не должен быть ниже прожиточного минимума. Однако мы видим, что наши законы могут стремительно меняться, как в случае с принятием Госдумой антикризисного пакета для защиты людей и бизнеса от последствий коронавируса. Меняя Конституцию, мы создаем правовые условия, чтобы социальные гарантии людей были защищены на самом высоком уровне, поскольку вносить в действующие законы антиконституционные поправки, которые ущемляют интересы людей, нельзя.

Конституция ужесточает требования к людям, стоящим у власти, - от президента и председателя правительства до губернаторов, депутатов, прокуроров и судей. Это запрет на двойное гражданство или вид на жительство, счета в зарубежных банках. Если человек готов служить своей стране, он не должен иметь интересов за рубежом. Перераспределяются полномочия органов власти: усиливается роль Государственной Думы, Совета Федерации, регионов в лице Госсовета.

Сегодня изменения в Конституции вызывают жаркие дискуссии в обществе, не всем они кажутся актуальными. Но для этого и существует всенародное голосование. Окончательное решение - за людьми. Важно не остаться в стороне, познакомиться с поправками и сделать свои выводы на основе своего, а не чужого мнения.

Тем временем

Еще 67 миллионов

Деньги будут направлены на поддержку аграриев. Правительство Поморья увеличило субсидии в молочное скотоводство, учитывая рекомендации депутатов парламента региона. "Дополнительные меры бюджетной поддержки позволят аграриям восполнить потери, качественно заготовить корма.

Важно, чтобы выделенные средства оперативно были доведены до получателей", - отметила председатель профильного комитета областного Собрания Лариса Сергеева.