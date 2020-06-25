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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Пулково открыли участок для голосования по поправкам в Конституции

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В аэропорту Пулково 25 июня открыли участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает официальный сайт петербургского аэропорта.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Избирательный участок № 1414 открыт в преддверии 1 июля - дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Проголосовать здесь смогут все граждане России, достигшие 18 лет и оформившие заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Бюллетени будут выдаваться участникам голосования по предъявлении паспорта или документа, его заменяющего.

Пресс-служба аэропорта уточняет: чтобы проголосовать в Пулково, гражданину необходимо оформить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения (для этого заявления необходим паспорт). Подать такое заявление можно в любом избирательном участке, территориальной избирательной комиссии, МФЦ или на сайте госуслуг.

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