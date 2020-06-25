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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

COVID-19 чуду не помеха

Врачи помогают коронавирусным пациенткам обрести счастье материнства
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Петербургская клиническая инфекционная больница имени Боткина - один из двух стационаров в пятимиллионном мегаполисе, куда привозят рожать женщин, зараженных коронавирусной инфекцией.

- За май и апрель у нас в специализированном акушерском отделении рожали 32 женщины с ковид-положительной реакцией, - рассказывает заместитель главврача, акушер-гинеколог Александр Кучерявенко. - Из рожденных детей девять оказались ковид-положительными.

Любить и рожать женщины будут всегда. Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Понятно, что малыши тут же должны быть дистанцированы от своих мам: воздушно-капельный перенос инфекции грозит серьезным риском ребенку. И это дистанцирование - одно из самых тяжелых психологических испытаний. И для мам, и, пожалуй, для всей бригады, что помогает роженице.

- Сами роды ковид-инфицированной женщины практически ничем не отличаются от обычных в случае, если нет клинических проявлений заболевания, - говорит Александр Николаевич. - Беременные обследуются в наших отделениях. При появлении признаков дыхательной недостаточности в некоторых случаях приходится проводить кесарево сечение: нарушенная работа легких у мамы может отозваться кислородным голоданием у ребенка. Были ситуации, когда при тяжелых дыхательных расстройствах приходилось женщин переводить на ИВЛ, а в некоторых - завершать беременность досрочно, путем кесарева сечения. Даже на сроке 27 и 28 недель в интересах матери и ребенка.

Рисковать не имеем права. Ведь мы отвечаем одновременно за жизнь двух, а то и трех человек

На каждом этапе мониторы подробнейшим образом фиксируют необходимые показатели работы женского организма.

- Рисковать не имеем права, - подчеркивает врач, - ведь мы отвечаем одновременно за жизнь двух, а то и трех человек.

Работающие в "красной зоне" врачи надеются скоро увидеть своих детей

Для того чтобы чудо рождения стало действительно чудом, несущим радость, необходима четкая и слаженная работа целой команды специалистов, состоящей из акушерок ,анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, медсестер и санитарок. "Одни мы, акушеры, ничего бы в сегодняшней ситуации сделать не смогли", - делится Кучерявенко. И признает, что полученный опыт бесценен для акушерского профессионализма. Кто его знает, какие еще испытания ожидают мир от вирусов? А любить и рожать женщины будут всегда.

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