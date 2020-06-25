"Зенит" откроет онлайн-трибуну для фанатов на матче с "Крыльями Советов"

Футбольный клуб "Зенит" на домашнем матче с самарскими "Крыльями Советов" 26 июля откроет для фанатов виртуальную трибуну.

Как сообщает пресс-служба "Зенита", онлайн-трибуна будет работать в приложении Zoom. На мультимедиа-экранах в чаше стадиона на Крестовском острове будут транслировать лица болельщиков по их веб-камерам. В пресс-службе футбольного клуба обещают: в кадр попадут абсолютно все, а самые удачливые имеют шанс даже попасть в телетрансляцию. Для этого в "Зените" советуют облачиться в атрибутику сине-бело-голубых.

Ссылку для подключения к онлайн-трибуне футбольный клуб планирует разместить 26 июня в 19.00. Начало игры - в 20.30.

Стоит отметить, что подключиться к виртуальной трибуне смогут не только обладатели абонементов на матчи "Зенита", но и все болельщики, неважно, в каком городе они проживают.