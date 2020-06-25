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25.06.2020 09:12
Проект: В регионах

Светлые аллеи

Горожане решают, как потратить народный бюджет
Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 137(8191)
В июне общественность Архангельска обсуждает инициативы горожан, которые войдут в проект "Бюджет твоих возможностей".
Лидирует проект ветеранов по освещению парка имени Ленина. Фото: Иван Малыгин/РГ Лидирует проект ветеранов по освещению парка имени Ленина. Фото: Иван Малыгин/РГ
Лидирует проект ветеранов по освещению парка имени Ленина. Фото: Иван Малыгин/РГ

В 2020 году жители столицы Поморья разработали для этого проекта сто заявок. Внести собственные предложения по расходованию муниципальной казны смог каждый: прием заявок проводился с 15 апреля по 31 мая. На сайте администрации города создана даже специальная рубрика "Бюджет твоих возможностей": заявку можно было подать в электронном виде.

- Смысл в том, чтобы люди смогли воплотить в реальности свои мечты об ухоженном, красивом и благоустроенном городе. Народный бюджет - это своего рода инструмент, который поможет активистам, - отметил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников. - Мы не ожидали, что проект так быстро найдет поддержку у горожан. К примеру, в прошлом году в голосовании участвовали тридцать две тысячи человек. Радует, что все проекты из разных сфер. В этом году, как и в прошлом, запланировано направить на их реализацию не менее шести миллионов рублей.

Напомним: в 2019-м по заявкам горожан на проспекте Обводный Канал уже оборудована "космическая" остановка, в сквере Грачева - зимняя горка для детей, а в Исакогорском округе - детский автогородок.

Между тем в июне начался следующий этап народного бюджетирования - авторы проектов защищают их перед своими земляками в общественных советах Архангельска. Первым стал округ Майская Горка - по словам Даниила Шапошникова, один из самых активных. Это чувствовалось по обсуждению: над каждой инициативой работала команда соседей по дому и двору, коллег, друзей.

К примеру, врач Андрей Барсуков предложил создать в округе специальную площадку для выгула собак, оградить ее металлической сеткой, оснастить снарядами для разных пород, скамейками для хозяев, урнами для отходов. Пока такой площадки на Майской Горке нет, а вот необустроенные территории имеются в избытке.

Педагог Ольга Зайцева с коллегами хотят, чтобы рядом с 25-й гимназией появилась тренажерная площадка - заниматься на ней смогли бы не только гимназисты, но и жильцы прилегающих к школе домов. А самым эмоциональным стало выступление председателя Совета ветеранов лесозавода N 3 Алевтины Чертовой. Оно было посвящено "темным аллеям":

- В парке имени Ленина до сих пор нет освещения, хотя активисты окружного Совета ветеранов, ТОСа, жители поселка третьего лесозавода уже несколько лет выделяют эту проблему как приоритетную. А ведь парк давно стал центром притяжения: рядом расположена школа, здесь постоянно гуляют дети и взрослые. Силами ТОСа "Первый" в парке уже обустроены пешеходные дорожки и детская площадка. Следующий шаг - строительство вдоль них линий наружного освещения. Это жизненно важно для нас!

Наверное, именно поэтому проект освещения парка получил больше всего голосов. В тройку лидеров вошли также тренажерная площадка рядом с гимназией и воркаут-площадка на Краснофлотском острове (он тоже входит в округ Майская Горка).

В июле возможность включения этих инициатив в "Бюджет твоих возможностей" оценят эксперты в администрации города. Учитывать мнение специалистов необходимо, к примеру, при выделении земельных участков, соблюдении санитарных норм. Проекты, прошедшие экспертизу, с 10 августа по 10 сентября будут вынесены на интернет-голосование - победители в 2021 году получат финансирование из городского бюджета.

Компетентно

Игорь Годзиш, глава Архангельска:

- В 2016 году были созданы общественные советы во всех округах Архангельска - начался этап их становления. В 2017 году мы видели, что работа советами ведется активно, они зарекомендовали себя как реально действующие и влияющие на решения власти общественные собрания. Идеи и предложения у активных горожан здравые и полезные, нам оставалось только предоставить ресурс для их выполнения. Именно таким ресурсом стал проект "Бюджет твоих возможностей". Он позволяет решать многие задачи: вовлекать жителей в инициативное бюджетирование, повышать финансовую грамотность людей. А для нас это выстраивание диалога с неравнодушными горожанами, выявление активистов и, собственно, воплощение в жизнь востребованных идей. Сейчас мы видим, что большинство предложений касается обустройства спортивных зон. Конечно, это радует. Архангелогородцы готовы активно проводить свободное время, а вместе мы создаем для этого возможности в разных уголках города.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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