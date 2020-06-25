Глава Адыгеи проголосовал по поправкам к Конституции

В Адыгее, как и во всей стране, сегодня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем принял участие глава РА. Для этого Мурат Кумпилов прибыл на участок № 157, который расположен во Дворце спорта "Якуб Коблев" города Майкопа.

В голосовании также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин и председатель Верховного суда РА Байзет Шумен.

После процедуры голосования, которая проходит при строгом соблюдении санитарных требований, глава республики в интервью СМИ отметил значимость плебисцита и участия в нем жителей республики.

"Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый регион, каждый житель нашей страны - одна большая семья. И сегодня у нас есть возможность защитить ее целостность, а также укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент эффективной государственной политики для будущих поколений", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики отметил, что в Адыгее идет последовательная реализация федеральных программ, президентских инициатив, которые позволяют развивать инфраструктуру, строить новые объекты, создавать условия для появления новых производств, в разных сферах жизни достигать показателей, которые влияют на улучшение благосостояния населения.

"Данная работа будет продолжена. При этом поправки, работа над которыми велась группой специалистов и широко обсуждалась в обществе, наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям. Это касается мер господдержки, индексации пенсий, величины МРОТ не ниже прожиточного минимума. В целом после внесения поправок Конституция РФ позволит сформировать основу для сохранения безопасности и суверенитета государства, традиционных ценностей и дальнейшего развития нашей многонациональной страны", - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе посещения избирательного участка глава Адыгеи также оценил уровень организации плебисцита. По информации ЦИК РА, голосование стартовало в рабочем режиме: в 8.00 отрылись все 264 избирательных участка, где жители Адыгеи смогут проголосовать с 25 июня по первое июля. Созданы необходимые условия, праздничная атмосфера, при этом обеспечены максимальные меры предосторожности. Всем пришедшим на участки измеряется температура, выдаются маски и перчатки. Маршрут движения на участках продуман так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Кроме того, жители Адыгеи могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ и дома. Во всех процедурах голосования участвуют наблюдатели. Помощь в организации плебисцита оказывают и волонтеры Конституции РФ.