Глава Адыгеи проголосовал по поправкам к Конституции

Новости

В ФАС рассказали о распространенных нарушениях в рекламе лекарств 16:51
Петербургский культурный форум пройдет в очном формате 16:49
Житель Сарова, "заминировавший" полицейский участок, осужден на 6 лет 16:47
На Украине предложили стерилизовать безработных 16:44
Юнармейцы провели флэшмоб на территории Главного храма ВС РФ 16:42
Большой фестиваль мультфильмов покажет анимацию Союзного государства 16:39
Видео: Пассажирский автобус рухнул с моста в Варшаве 16:38
В Ленобласти младенец утонул в кастрюле 16:35
На Кубани разрешили открыть рестораны и кафе 16:35
В Челябинской области от коронавируса умерла детский врач 16:30
Концерн Bayer выплатит миллиардные компенсации из-за гербицидов 16:26
Пусть это окажется фейком: рассекречен дизайн нового Genesis G70 16:23
"Сплин", Дельфин и "ДДТ" планируют выступить на "Летчикфесте" 16:17
Власти объяснили, почему в Минске возникли проблемы с качеством питьевой воды 16:03
Kia прошла краш-тест против своей воли, едва выехав из автосалона 16:00
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне 15:56
Исторический музей встретит посетителей 1 июля с оркестром 15:50
Предприятиям Дальнего Востока помогут с переобучением кадров 15:49
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев 15:44
Эйфелева башня вышла из карантина 15:42
В "виртуальных Каннах" прошли панельные дискуссии с участием России 15:40
Президент Казахстана сменил заразившегося коронавирусом главу минздрава 15:39
Экс-зампреда комитета по строительству Петербурга осудили за взятку 15:35
Жительница Кирова получила 15 лет за убийство двухлетнего сына 15:34
Смоленскую школьницу избили из ревности 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 16:29
Проект: В регионах

Глава Адыгеи проголосовал по поправкам к Конституции

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее, как и во всей стране, сегодня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. В нем принял участие глава РА. Для этого Мурат Кумпилов прибыл на участок № 157, который расположен во Дворце спорта "Якуб Коблев" города Майкопа.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В голосовании также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин и председатель Верховного суда РА Байзет Шумен.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее обсудили ход реализации 50 региональных проектов

После процедуры голосования, которая проходит при строгом соблюдении санитарных требований, глава республики в интервью СМИ отметил значимость плебисцита и участия в нем жителей республики.

"Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый регион, каждый житель нашей страны - одна большая семья. И сегодня у нас есть возможность защитить ее целостность, а также укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент эффективной государственной политики для будущих поколений", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики отметил, что в Адыгее идет последовательная реализация федеральных программ, президентских инициатив, которые позволяют развивать инфраструктуру, строить новые объекты, создавать условия для появления новых производств, в разных сферах жизни достигать показателей, которые влияют на улучшение благосостояния населения.

"Данная работа будет продолжена. При этом поправки, работа над которыми велась группой специалистов и широко обсуждалась в обществе, наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко формулируют те гарантии, которое государство дает своим жителям. Это касается мер господдержки, индексации пенсий, величины МРОТ не ниже прожиточного минимума. В целом после внесения поправок Конституция РФ позволит сформировать основу для сохранения безопасности и суверенитета государства, традиционных ценностей и дальнейшего развития нашей многонациональной страны", - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе посещения избирательного участка глава Адыгеи также оценил уровень организации плебисцита. По информации ЦИК РА, голосование стартовало в рабочем режиме: в 8.00 отрылись все 264 избирательных участка, где жители Адыгеи смогут проголосовать с 25 июня по первое июля. Созданы необходимые условия, праздничная атмосфера, при этом обеспечены максимальные меры предосторожности. Всем пришедшим на участки измеряется температура, выдаются маски и перчатки. Маршрут движения на участках продуман так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Кроме того, жители Адыгеи могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ и дома. Во всех процедурах голосования участвуют наблюдатели. Помощь в организации плебисцита оказывают и волонтеры Конституции РФ. 

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
МИД РФ: Россия не будет во что бы то ни стало спасать СНВ-3
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по поправкам к Конституции
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду