Как и чем столичные институты развития помогают компаниям в регионах

Новости

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,5 млн 23:01
На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд 22:50
На Украине объявили о начале второй волны коронавируса 22:48
В Подмосковье утонули трое детей 22:42
В ФМБА объяснили, почему доноров не тестируют на коронавирус 22:23
На участке трассы М-11 "Нева" разрешили разгоняться до 130 км/ч 22:20
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram 21:56
Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем 21:50
Приднестровью грозит большое наводнение 21:45
Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам 21:44
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 21:20
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 21:11
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 20:59
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 20:33
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 21:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Между нами про "Сколково"

Как и чем столичные институты развития помогают компаниям в регионах
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Спецвыпуск № 138(8192)
Десять лет назад для поддержки высоких технологий в России был учрежден фонд "Сколково". Чем институт развития помогает инновационному бизнесу в регионах? Об этом по просьбе "РГ" рассказали Константин Артемьев и Сергей Гудырин, основатели двух астраханских IT-компаний, получивших поддержку "Сколково".
Фото: Александр Корольков / РГ Фото: Александр Корольков / РГ
Фото: Александр Корольков / РГ

WireGeo - облачный сервис интеграции "умных" устройств от разных производителей в единое пространство. Предназначен для создания "умных" квартир, домов, предприятий и городов. Сейчас у WireGeo около тысячи непосредственных клиентов и есть заказы в партнерстве с крупными компаниями.

- Нашу заявку в "Сколково" приняли с первого раза, - поделился с "РГ" Константин Артемьев. - Входили с проектом антивирусной программы, а в процессе работы изменили направление - для стартапов это распространенное явление. Первый грант в 1,5 миллиона рублей получили на разработку прототипа программы. Более серьезные суммы привлечь не смогли из-за юридических коллизий: нужны были соинвесторы, а нам не удалось согласовать их условия оформления сделок с требованиями фонда. Тем не менее, нам очень помогла поддержка "Сколково" в первые годы. Благодаря мероприятиям фонда и проектным менеджерам, которые нас курировали и предлагали наш продукт потенциальным заказчикам, мы получили несколько клиентов, фактически недоступных на тот период для нашего стартапа.

В фонде Сколково подвели итоги 10-летней работы

Официально мы называемся не резиденты, а участники, так как не размещаемся в "Сколково", а сотрудничаем, в основном дистанционно, но разницы в статусе нет. Мы также пользуемся льготами: с 30 процентов до 14 снижены отчисления с фонда оплаты труда, мы освобождены от НДС и налога на прибыль - так что все заработанные деньги остаются в деле...

Компания Adeptik создает информационные системы управления бизнесом с использованием технологий искусственного интеллекта. Эти системы выстраивают сложные планы деятельности компаний и адаптируют их под любые изменения ситуации в реальном времени: работа станков на заводах, перераспределение ремонтных бригад и многое другое.

- Мы дважды подавали заявку в "Сколково", прежде чем смоги получить статус резидента, - рассказал Сергей Гудырин, основавший Adeptik. - Это достаточно сложная процедура: проект смотрят больше десяти экспертов, высказывают замечания, пожелания, мы над этими комментариями поработали и попали в участники фонда. Став резидентами, смогли активнее продвигать наш проект и получили грант в пять миллионов рублей. Он нам очень помог в первый год.

Резидент Фонда "Сколково" занял второе место в международном конкурсе

На мой взгляд, большой плюс участника фонда - это налоговые льготы, за ними идут большинство компаний. Продавать готовые чужие продукты проще, а чтобы заниматься инновациями, нужна поддержка. Но я заметил парадокс: крупные предприятия очень осторожно работают с участниками "Сколково". Видимо, статус резидента говорит, что компания слишком молодая и работать с ней рискованно. Мы участвовали в различных акселераторах, организуемых фондом от больших компаний, побеждали в них, но это ничем не заканчивалось.

Государственным институтам развития необходимо мотивировать крупный бизнес к сотрудничеству с небольшими, в том числе региональными высокотехнологичными компаниями.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Сколково: "Силиконовая долина" по-российски

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
как сэкономить на квартплате