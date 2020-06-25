Как и чем столичные институты развития помогают компаниям в регионах

Десять лет назад для поддержки высоких технологий в России был учрежден фонд "Сколково". Чем институт развития помогает инновационному бизнесу в регионах? Об этом по просьбе "РГ" рассказали Константин Артемьев и Сергей Гудырин, основатели двух астраханских IT-компаний, получивших поддержку "Сколково".

WireGeo - облачный сервис интеграции "умных" устройств от разных производителей в единое пространство. Предназначен для создания "умных" квартир, домов, предприятий и городов. Сейчас у WireGeo около тысячи непосредственных клиентов и есть заказы в партнерстве с крупными компаниями.

- Нашу заявку в "Сколково" приняли с первого раза, - поделился с "РГ" Константин Артемьев. - Входили с проектом антивирусной программы, а в процессе работы изменили направление - для стартапов это распространенное явление. Первый грант в 1,5 миллиона рублей получили на разработку прототипа программы. Более серьезные суммы привлечь не смогли из-за юридических коллизий: нужны были соинвесторы, а нам не удалось согласовать их условия оформления сделок с требованиями фонда. Тем не менее, нам очень помогла поддержка "Сколково" в первые годы. Благодаря мероприятиям фонда и проектным менеджерам, которые нас курировали и предлагали наш продукт потенциальным заказчикам, мы получили несколько клиентов, фактически недоступных на тот период для нашего стартапа.

Официально мы называемся не резиденты, а участники, так как не размещаемся в "Сколково", а сотрудничаем, в основном дистанционно, но разницы в статусе нет. Мы также пользуемся льготами: с 30 процентов до 14 снижены отчисления с фонда оплаты труда, мы освобождены от НДС и налога на прибыль - так что все заработанные деньги остаются в деле...

Компания Adeptik создает информационные системы управления бизнесом с использованием технологий искусственного интеллекта. Эти системы выстраивают сложные планы деятельности компаний и адаптируют их под любые изменения ситуации в реальном времени: работа станков на заводах, перераспределение ремонтных бригад и многое другое.

- Мы дважды подавали заявку в "Сколково", прежде чем смоги получить статус резидента, - рассказал Сергей Гудырин, основавший Adeptik. - Это достаточно сложная процедура: проект смотрят больше десяти экспертов, высказывают замечания, пожелания, мы над этими комментариями поработали и попали в участники фонда. Став резидентами, смогли активнее продвигать наш проект и получили грант в пять миллионов рублей. Он нам очень помог в первый год.

На мой взгляд, большой плюс участника фонда - это налоговые льготы, за ними идут большинство компаний. Продавать готовые чужие продукты проще, а чтобы заниматься инновациями, нужна поддержка. Но я заметил парадокс: крупные предприятия очень осторожно работают с участниками "Сколково". Видимо, статус резидента говорит, что компания слишком молодая и работать с ней рискованно. Мы участвовали в различных акселераторах, организуемых фондом от больших компаний, побеждали в них, но это ничем не заканчивалось.

Государственным институтам развития необходимо мотивировать крупный бизнес к сотрудничеству с небольшими, в том числе региональными высокотехнологичными компаниями.