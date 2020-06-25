Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" расширится до Волги

Историко-мемориального комплекс "Героям Сталинградской битвы" готовится к масштабной реставрации. С 2021 по 2025 год будут отреставрированы и отремонтированы 25 объектов музея-заповедника. Также в планах - расширение территории музея до берегов Волги.

"Мы знаем, что изначально у архитектора Вучетича была очень большая задумка - он хотел довести этот проект до самой Волги. Пришло время принимать решение и продолжать этот проект", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова и добавила, что уже даны соответствующие поручения.

В ближайшее время министерство культуры совместно с региональными властями проработают возможность продолжения комплекса "Героям Сталинградской битвы" до реки Волги.

По словам Ольги Любимовой, будет выработан поэтапный план реставрации и реконструкции объектов музея. А начнут с восстановления скульптур, стел, обелисков и благоустройства территории.