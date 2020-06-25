На Кубани предотвратили заказное убийство местного жителя

В Северском районе Кубани правоохранители предотвратили заказное убийство, которое планировали совершить 54-летний ранее судимый мужчина и его 44-летняя гражданская жена. Чтобы реализовать задумку, пара наняла убийцу, но "исполнитель" оказался сотрудником полиции, работающий под прикрытием. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Непосредственно проведение операции по предотвращению заказного убийства проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пояснили в пресс-службе полиции региона.

В мае этого года правоохранителям стало известно, что пара из Северского района решила организовать убийство 39-летнего местного жителя, который, по мнению женщины, был причастен к совершению в отношении нее противоправных действий. Они начали подыскивать исполнителя заказного убийства, которым выступил сотрудник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ).

- Дальнейшие действия обвиняемых проходили под контролем правоохранителей, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. - "Исполнитель" согласился совершить убийство за 100 тысяч рублей, которые сожители должны были передать после совершения преступления. Мужчина и женщина сообщили свой план совершения убийства знакомого, а также место его жительства. Они передали "иполнителю" орудия преступления - топор и нож, а также указали место, где планировали скрыть тело после убийства.

В ведомстве добавили, что заказчики также заплатили аванс "убийце" в размере трех тысяч рублей за его действия.

Чтобы реализовать эту оперативную комбинацию, полиции пришлось разыграть целый спектакль и инсценировать убийство заказанного местного жителя.

- После инсценировки полицейские предъявили заказчикам фото с "места преступления" и личные вещи якобы убитого мужчины, - сообщили в пресс-службе полиции края. - Удостоверившись в исполнении заказа, злоумышленники написали расписку о том, что расплатятся с "киллером" позже, а сами отправились на Черноморское побережье.

Подозреваемых задержали в Северском районе по дороге в Анапу. В отношении них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, подельников отправили в СИЗО. Также против пары возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи проводят опрос свидетелей и устанавливают все обстоятельства инцидента.