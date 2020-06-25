На Кубани разрешили открыть рестораны и кафе

На Кубани продолжается поэтапное снятие ограничений после отмены карантина. Ряд решений глава региона Вениамин Кондратьев озвучил сегодня на краевом заседании оперативного штаба. Он принял решение разрешить работу кафе и ресторанов с отдельным входом с 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Таким образом, в ближайшую субботу откроются объекты турпоказа, зоопарки, океанариумы, дельфинарии на открытом воздухе.

- Расширится и деятельность общепита. Сейчас работают только летние террасы, и они не справляются, - отметил губернатор. - Поэтому с 27 июня разрешается работа ресторанов, которые имеют отдельный вход, с ограничением по времени с 07.00 до 00.00 и соблюдением требований Роспотребнадзора.

С этого же дня разрешается работа фитнес-центров, но только для индивидуальных тренировок. Как отметила главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина, при этом зоны питания и бассейны должны оставаться закрытыми.

Также с 27 июня открываются религиозные организации. Вениамин Кондратьев напомнил, что храмы и церкви были закрыты по решению Роспотребнадзора. В свою очередь Мария Потемкина уточнила, что с учетом снижения заболеваемости возможно открыть храмы и религиозные организации, но с условием сохранения масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

Кроме этого, с 29 июня разрешается работа стоматологий и возобновляется оказание риелторских услуг.

Как уже писала "РГ", с 27 июня возобновится межмуниципальное пассажирское сообщение, а с 29 июня откроются детские сады. Напомним, на Кубани карантин действовал с 31 марта до 21 июня, а до 6 июля сохраняется режим повышенной готовности, предусматривающий некоторые ограничения.