На Мамаевом кургане прошел концерт, который смотрела вся страна

Мемориальный комплекс на главной высоте России в Волгограде совсем недавно отреставрировали. И теперь в обновленном виде он на один вечер стал концертной площадкой. Грандиозный концерт на Мамаевом кургане в честь 75-летия Победы не оставил зрителей равнодушными. Специально для представления построили декорации. На них и на монумент "Родина-мать зовет!" проецировали видеоизображение. В программу вошли песни и стихи о войне и таком желанном мире.

Изначально собирались привлечь около 600 артистов. Но коронавирус внес коррективы. Все же состав получился достаточно представительный - не менее 200 человек. Среди них - известные на всю страну актеры, певцы и музыканты: Михаил Ножкин, Полина Агуреева, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Николай Расторгуев, Игорь Бутман, Юрий Башмет и многие другие.

- Так много замечательных мелодий и текстов! Трудно было выбрать. Но при этом каждый певец боролся за понравившуюся песню, - рассказывает режиссер-постановщик Виктор Крамер. - Военные песни - это настолько мощный пласт культуры, что с ним работать одно удовольствие. Мы его осмысляем по-новому, используя современные аранжировки и видеоинсталляции.

Некоторые артисты, впервые поднявшиеся на высоту 102,0 (так курган обозначали на некоторых военных картах), даже плакали. Что уж говорить о зрителях?! Пожалуй, особенно значимым посещение Волгограда стало для музыкантов юношеского симфонического оркестра. Его руководитель, народный артист СССР Юрий Башмет говорит:

- Трудно словами выразить ощущения, которые здесь испытываешь. У меня собраны дети из разных регионов. Думаю, они на всю жизнь запомнили эту атмосферу и уже своим детям передадут эту память. Они героически работали на репетиции, никто не попросил сделать паузу. Может, они и не совсем понимали, что такое День Победы. Но увидев такой грандиозный монумент и какое к этому внимание, почувствовали масштаб события.

Даже выступавший на множестве сцен джазовый музыкант Игорь Бутман признается, что в такой обстановке не играл никогда.

- Для всех жителей бывшего Советского Союза это святое место. Только по таким поводам, как 75-летие Победы, можем здесь играть. Мы отдаем долг памяти всем, кто прошел войну. Это ответственно и трепетно. Мы все очень готовились с огромным волнением, - заметил он.

Популярный певец Николай Расторгуев за несколько часов до концерта успел принять участие в акции "Сад памяти". Сажая тополек у подножия кургана, артист рассказал, что его назвали Николаем в честь дяди, который воевал и погиб под Смоленском.

- Я вам честно признаюсь: для меня большая честь самому посадить дерево в таком месте. Мои внуки будут знать, что именно я его посадил, - отметил Расторгуев.

На самом Мамаевом кургане из-за санитарных требований было ограниченное количество людей. Но все россияне смогли посмотреть трансляцию по федеральному каналу "Россия 1".

Некоторые артисты, впервые поднявшиеся на высоту 102,0 (так курган обозначали на военных картах), даже плакали. Что уж говорить о зрителях?!

- Мне очень понравились виды города и подсветка "Родины-матери". Очень хотелось бы, чтобы эту лазерную инсталляцию периодически включали. Приятно, что Волгоград увидела вся страна. Не все мои студенты в курсе, что Мамаев курган существует, а тут его увидели, - поделилась с "РГ" уроженка Волгограда Наталья Непомнящих, преподающая в московском вузе. - Современной молодежи, может, просто мемориал уже не очень интересен. А в такой яркой форме военная тема становится доступнее. Каждый раз, приезжая к родителям, я хожу на Мамаев курган. Но если б я там никогда не бывала, то после увиденного мне бы точно захотелось подняться на него.

Кстати

Реставрация "Родины-матери" началась в 2017 году с замены стальных канатов, удерживающих бетонный каркас скульптуры изнутри, обновления системы пожаротушения и сигнализации. Это был незаметный для посетителей период. А потом статую одели в строительные леса. Рабочие выявили и заделали 180 тысяч дефектов, это 14 километров трещин. - Работы проводились фактически в круглосуточном режиме, что позволило опередить график и представить обновленную скульптуру уже к празднованию 75-летия Великой Победы, - заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. - Нам важно сохранить этот памятник для поколений, в память о нашей великой истории. Ведь ежегодно на Мамаев курган приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.