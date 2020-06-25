По данным крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации членов многодетных семей "Семьи России", за три года к ним за помощью обратились более 200 человек, которые из-за отсутствия регистрации лишены права на какую-либо социальную поддержку государства. Почему так происходит и как можно изменить ситуацию, узнавала корреспондент РГ.

Чтобы семьи могли без проблем получать пособия, надо внести изменения в законодательство, связывающего меры поддержки с регистрацией. Фото: Илья Изотов/ РГ

В семье Крыловых (фамилия изменена) из Симферополя пятеро детей. Старшей - 10 лет, самому младшему ребенку - десять месяцев. Отец и дети - граждане РФ, мать - Надежда - не может получить российский паспорт, хотя с 1994 года живет в Крыму.

- Мы остались без льгот и пособий. Дети нигде не зарегистрированы, у мужа регистрация есть, но в квартире зарегистрировать кого-то еще мы не можем, - рассказывает Надежда.

А чтобы оформить пособия на отца, с которым мать не состоит в браке, надо чтобы он был зарегистрирован с детьми по одному адресу.

Ни у кого в семье нет собственного жилья. Надежда была зарегистрирована в доме своей бабушки на Украине. А ее мужу для лечения тяжелобольного отца пришлось взять кредит под залог квартиры. В 2008 году грянул экономический кризис, и он не смог платить банку: трехкомнатная квартира ушла с молотка на публичных торгах.

Без регистрации Надежда не может получить гражданство, ответ ФМС - не достаточно оснований для этого, не подтвержден факт пребывания многодетной матери на территории Крыма на момент проведения референдума. Хотя, по ее словам, с 2014 года она не выезжала на территорию Украины, все дети рождены в Крыму. Хозяева съемных квартир не хотят подтверждать факт ее пребывания на полуострове - не желают вмешиваться во все это.

Теперь Надежда попытается получить российское гражданство через суд. Но для этого ей нужен оригинал свидетельства о рождении, который находится на Украине.

Сложности для семьи начались весной во время пандемии. Единственный кормилец - муж Надежды - служит в частной охранной структуре. Его как многодетного отца не сократили и не отправили в отпуск за свой счет, но оставили работать на одной ставке вместо трех. Крыловы снимают жилье, практически весь заработок уходит на его оплату. Образовалась задолженность за квартиру, семья опасается, что их могут выселить.

Еще одна похожая история: у Светланы трое детей, своего жилья нет. Из-за отсутствия регистрации женщина не может добиться выдачи удостоверения многодетной семьи и, как следствие, пользоваться положенными льготами и получать пособия. По той же причине ей отказали и в постановке на квартирный учет. КРО общероссийской общественной организации членов многодетных семей "Семьи России" помогла получить Светлане временную регистрацию на пять лет у одного из членов организации.

Юрист, президент КРО общероссийской общественной организации членов многодетных семей "Семьи России" Оксана Фурса подтверждает: в Крыму часты случаи, когда многодетным отказывают в пособиях и льготах.

- Законодательно никак не урегулировано оказание социальной поддержки для семей, члены которой не имеют постоянной регистрации по одному адресу. Мы стараемся привлечь внимание властей к этой проблеме, - отмечает она.

Оксана Фурса считает, что нужно решать вопрос на федеральном и региональном уровнях.

- "Семьи России" подавали предложения в Совет Федераций Федерального собрания РФ о принятии федерального закона о статусе многодетных семей. Мы предлагали, чтобы меры господдержки не были привязаны к регистрации. По нашему мнению, статус многодетности должен подтверждаться исключительно свидетельствами о рождении детей и наличием российского гражданства. Объединения многодетных семей по всей стране ждут принятия этого закона, который уже два года как застрял в профильных комитетах, - говорит Оксана Фурса.

Она советует многодетным семьям при заключении договора аренды жилья предлагать собственнику прописать в его условиях пункт о регистрации. Это даст право на компенсацию до 50 процентов стоимости (но не более 10 тысяч) аренды за счет средств муниципалитета, а также возможность оформления субсидии на оплату коммунальных услуг, что может стать для арендодателя гарантией стабильной и своевременной оплаты.

Многие подопечные общественной организации "Жизнь в твоих руках" из-за отсутствия регистрации не могут получить паспорт РФ, полис ОМС, пособия и льготы.

- В 2017 году на рассмотрение в Госдуму РФ был внесен законопроект о регистрации людей, у которых нет собственного жилья, в центрах учета бездомных граждан и при сельсоветах. Но этот законопроект не приняли, - рассказала глава организации Екатерина Горелкина.

По мнению общественников, частично решил бы вопрос с временной регистрацией приют для людей без определенного места жительства в Симферополе. Его обещают построить не первый год. Там 60 человек могли бы получить временную регистрацию. Несколько лет назад администрация города выделила землю на улице Жени Дерюгиной, но местные жители выступили против такого соседства. Поиск земельного участка продолжается, и сроки строительства учреждения неизвестны.

P.S.

Пока этот вопрос не урегулирован на законодательном уровне, некоторые предприимчивые граждане зарабатывают на проблемах крымчан - предлагают временную регистрацию за 5-20 тысяч рублей за человека. Понятное дело, что многодетные семьи не смогут заплатить такую сумму. Можно, конечно, попытаться найти человека, который согласится прописать в своем доме все семейство бесплатно, и такие люди хоть и редко, но встречаются. Но чаще владельцы домов и квартир не хотят этого делать, опасаясь, что, зарегистрировав чужих людей с малолетними детьми, могут лишиться своей собственности. Да и уголовную ответственность за фиктивную регистрацию никто не отменял.