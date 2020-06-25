Крымчан протестируют на коллективный иммунитет к COVID-19

В Республике Крым и Севастополе Роспотребнадзор проведет сероэпидемиологические исследования населения для оценки популяционного иммунитета к вирусу COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

- Проведение серологического мониторинга в условиях пандемии COVID-19 - это необходимый элемент эпидемиологического надзора, позволяющий прогнозировать дальнейшее развитие дальнейшей эпидситуации, а также своевременно разрабатывать профилактические мероприятия, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Путем отбора образца сыворотки крови будут обследованы дети и взрослые различного возраста вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусом.

Каждый желающий сможет бесплатно сдать тест, заполнив анкету на сайте "Противочумной станции РК" Роспотребнадзора и подписав письменное согласие на обработку персональных данных. Пробы не будут брать только у больных, находящихся на стационарном или амбулаторном лечении инфекционной патологии, - отметили в ведомстве.

После проведения исследований результаты лабораторного тестирования придут на указанный в анкете адрес электронной почты, либо в виде СМС на указанный номер телефона.

Всего с начала пандемии на полуострове выявлено 638 положительных на COVID-19. Лечение в медучреждениях Республики Крым проходят 181 человек, выписаны 434.