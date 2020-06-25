В Крыму члены преступной группы задержаны за похищение человека

В Крыму Главное следственное управление СКР при силовой поддержке УФСБ задержало трех членов этнической преступной группы, похитивших местного строителя. За освобождение вымогатели требовали у него один миллион рублей, сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

По версии следствия, недавно приехавшие в Ялту жители Чеченской Республики организовали похищение и вымогательство денег у местного жителя, с которым они вместе работали на одной из строек.

- Членам этнической преступной группы стало известно, что напарнику за работу была перечислена крупная сумма, - пояснили в пресс-службе ГСУ СКР. - Сообщники насильно вывезли потерпевшего из его дома в Алупке в глухой лесной массив возле поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение один миллион рублей. Потерпевшему удалось сбежать.

Тем временем друг пострадавшего встретился с вымогателями на автовокзале Ялты, где передал им часть суммы, получив взамен паспорт и мобильный телефон товарища. После этого злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по РК.

Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия из корыстных побуждений, а также вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

Сейчас следователи готовятся предъявить бандитам обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также крымчане, пострадавшие от противоправной деятельности похитителей на территории Ялты.