В Крыму опубликуют уникальные дневники руководителя партизанского отряда

В Крыму по инициативе Региональной болгарской национально-культурной автономии в Медиацентре им. И. Гаспринского готовится к изданию сборник документальных материалов, посвященных легендарному герою Великой Отечественной войны, руководителю 2-го района Партизанского движения Крыма Ивану Гавриловичу Генову. В своих уникальных дневниках он подробно описал быт партизан и важнейшие операции, ускорившие конец фашистской оккупации.

История, написанная карандашом

Важные детали дополнят сведения, собранные историком-краеведом, лауреатом Государственной премии РК Михаилом Судневым в музее партизанской славы им. Ивана Генова в его родном селе Садовом. Суднев уже почти 40 лет занимается поисковой и научно-исследовательской работой, посвященной отрядам 2-го района партизанского движения Крыма. Под его руководством большая группа исследователей собрала биографические материалы, архивные документы, а также переписку, личные воспоминания, фотоархив и отрывки из неизданной ранее полевой тетради крымского партизана.

"Дневников на войне я не вел". Именно с этой фразы Леонид Ильич Брежнев начал свои мемуары - книгу "Малая земля". Вести дневники в Красной Армии было запрещено всем, независимо от должности. Запрет, официально не подкрепленный Общевойсковым приказом, аргументировался большим риском: данные о перемещении частей и ведении боев представляли для противника огромный интерес и, в случае попадания автора в плен, могли иметь катастрофические последствия.

Буквально с первых дней партизанского движения Крымский обком ВКП(б) также ввел запрет на ведение дневников. Единственным ослушавшимся был командир 2-го района Иван Генов. Район считался территориально самым большим, а потому и самым сложным. Там проходили важнейшие коммуникации и транспортные пути. К примеру, горная дорога на Усть-Кут из Карасубазара (ныне Белогорска), затем приморская дорога до Алушты, Долгоруковская яйла и Караби, через зуйские леса.

Иван Генов в день вручения ему ордена Красного знамени. Сочи, 1942 год. Фото: Из архива Музея партизанской славы им. Ивана Генова

Несмотря на всю сложность управления, отряды, входившие в район Генова, считались наиболее боеспособными - во многом благодаря своему командиру и его тактике. Сказывался боевой опыт. Для 45-летнего крымского болгарина это уже была третья война и второе партизанское движение. В годы Гражданской войны Генов был подпольщиком, а затем командиром Ново-Царицынского партизанского отряда. В перерывах между боями он вел полевые дневники, где скрупулезно описывал тактику ведения боя, дислокацию и все детали партизанского быта. Однако тетрадь, по воспоминаниям автора, сгорела. Поэтому, отправляясь в горы летом 41-го, он взял с собой несколько общих тетрадей, тщательно продумав места хранения.

Руководство к действию

В детстве Иван Генов был подпаском на Караби. Знал каждую тропинку, ущелье и скалу, местонахождение всех пещер-укрытий и источников воды. Где заложить базу и схрон, чтобы его не нашли оккупанты? Где спрятать мешки с мукой, чтобы они не промокли? Где устанавливать дозоры и перекрывать дороги? На эти вопросы у Генова всегда были ответы. И в результате на счету его отрядов самые удачные вылазки, а заложенные ими тайники никогда не находил противник. Со временем к мнению опытного командира стали прислушиваться все руководители партизанского движения. И на определенных этапах тактика крымских партизан практически полностью была разработана именно Геновым.

В своих дневниках Иван Гаврилович отмечал все, что происходило вокруг. Записи вел регулярно, в любую погоду, зачастую карандашом. Когда о ведении дневников узнал командующий партизанским движением Крыма Алексей Мокроусов, он попросил командира спрятать их в надежном месте. Ночью в присутствии нескольких самых верных товарищей Генов закопал на склоне горы Средняя пять коробок из-под пулеметных лент. Помимо 12 общих тетрадей, в них были и некоторые атрибуты партизанского быта, которые затем пополнили коллекцию музея партизанской славы имени Генова в его родном селе.

- В 1981 году я переехал с Урала в крымское село Садовое, - рассказывает основатель музея, историк-краевед Михаил Суднев, - и удивился: ни истории села, ни обобщенного опыта труда нескольких поколений в уникальном месте крымской степи. А ведь в этом селе родился Иван Генов. Вместе с учениками начал вести поисковую работу. И через два года после строительства новой сельской школы под музей партизанской славы было выделено большое помещение...

Страницы неопубликованной рабочей тетради Ивана Генова. Фото: Из архива Музея партизанской славы им. Ивана Генова

Дневники командира заняли центральное место в музейной экспозиции, но их судьба также оказалась сложной и драматичной. В октябре 1942 года, после неудач партизанского движения Крыма, Генова вместе с другими командирами отправили на Кубань. Дневники он спрятал, а часть рабочих тетрадей взял с собой в Сочи, где в эвакуации находился Крымский обком партии.

Записи, сделанные в лесу, очень помогли в работе партийцев. К примеру, там подробно описывалась техника ведения саботажа при сборе урожая на селе: как ломать сельхозинвентарь и уничтожать собранный для оккупантов урожай. Эти инструкции потом использовали многие подпольные организации Союза.

После освобождения Крыма Генов обнаружил только четыре из пяти закопанных коробок с материалами. Пятая же досталась в 2016 году "черным археологам" из Севастополя. В интернете они предложили руководству Центрального музея Тавриды выкупить у них коробку за большие деньги. Музейщики в ответ попросили сделать оцифровку документов для оценки экспонатов. Искатели кладов больше не выходили на связь.

- Впрочем, в последней коробке были в основном листовки и личные вещи Генова. А вот дневников не было, - уверен Михаил Суднев. - Я это хорошо знаю по воспоминаниям его жены Надежды Францевны, с которой он прятал свой личный архив на горе Средняя.

Тайны партизанских троп

В отличие от других лидеров партизанского движения Крыма, только Генов при подготовке к изданию своих книг опирался на фронтовые записи. А остальные использовали архивные документы и материалы переписки с однополчанами. В 1963 году была издана первая книга "Дневник партизана". Тираж в 50 000 экземпляров разошелся сразу.

- В основу книги легли те 12 общих тетрадей, которые были его дневниками в годы партизанства, - продолжает Михаил Суднев. - Однако вариант последней редакции автору не понравился. Многие детали были опущены, резкости в суждениях и оценках стало меньше, больше появилось идеологической составляющей. Иван Гаврилович надеялся на второе, более расширенное издание. Оно вышло за год до смерти командира и, к сожалению, в еще более укороченном варианте...

После смерти Генова в 1970 году в его квартиру пришли люди в штатском - провели обыск, изъяли документы. В их числе была большая часть дневников.

- Несколько тетрадей они посчитали рабочими и оставили, - рассказал Михаил Суднев. - Когда вдова Ивана Гавриловича решила переехать к детям в Ворошиловоградскую область, все вещи и документы мужа она передала в наш музей.

Открытие бюста И. Генова в школе№ 37 Симферополя в 1972 году Фото: Из архива Музея партизанской славы им. Ивана Генова

Большая часть этих записей, посвященная организационным мероприятиям перед уходом в лес, в советскую книгу "Дневник партизана" не вошла: читателям эпохи СССР не стоило знать, с какими трудностями столкнулся автор, как он нелицеприятно характеризовал партийное руководство. Тем более, не стоило смущать читателя такими явлениями, как массовое дезертирство из Красной Армии, открытая антисоветская агитация и прочее. В записях отражен нецензурированный взгляд человека на события того времени. Ценны детали - например, запланированное количество продуктов для отрядов. По рукописям можно понять, какие невероятные усилия приложил Иван Генов для обеспечения отрядов всем необходимым, какие эмоции вызывали у него крымчане, ожидающие прихода врага, рассчитывающие тихо "пересидеть" тяжелые времена. По дневниковым записям можно понять, каким человеком был автор: цельным, твердым, не боящимся ответственности.

Полностью расшифрованная тетрадь записей легендарного командира войдет в сборник документальных материалов, готовящийся к изданию в Медиацентре им. И. Гаспринского. Он будет иметь огромное значение для дальнейшего исследования партизанского движения Крыма, в истории которого до сих пор очень много белых пятен.

Кстати

День памяти партизан и подпольщиков в России отмечается 29 июня. В этот день в 1941 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления. В Крыму партизанские отряды и подпольные организации были созданы в первых числах июля. Всю территорию полуострова условно разделили на пять партизанских районов. Самым большим, боеспособным, а потому и наиболее опасным для противника считался 2-й район, в который входило 10 партизанских отрядов. Его и возглавил Иван Генов.