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25.06.2020 15:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Коронный номер

99-летний фронтовик написал картину на тему пандемии
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 137(8191)
Ростовчанину Родиону Степановичу Шутенко 99 лет. Он счастлив, бодр и весел. Несмотря на возраст и на то, что сейчас, как и многие пенсионеры, вынужден находиться в самоизоляции. С кистью и мольбертом ветеран Великой Отечественной войны не расстается ни на один день, а на творчество его вдохновляют происходящие вокруг события. В том числе и новый вирус, буквально парализовавший весь мир.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Сейчас человечество ведет борьбу с новым вирусом. Кто бы мог подумать, что эта беда придет на землю, - качает головой художник-фронтовик. - Вот раньше казалось, опасность таит ядерное вооружение. Но теперь один маленький неизвестный вирус заставил всех землян сидеть по домам. А может, это и правда неслучайно и таким образом природа заставит нас задуматься о том, что человечество делает с ней?

На полотне - полукруг планеты, по периметру которого стройными рядами, будто стражники, стоят ядерные ракеты. Над ними зависло хохочущее существо с короной, тот самый COVID-19.
Беседа с художником о времени надевать и срывать маски

К своей картине художник добавил пояснительный текст: "Коронавирусу смешно: зачем человечество тратит триллионы на самоуничтожение, когда я могу его уничтожить одним чохом?"

- Естественно, я в курсе всех новостей. Слежу за обстановкой в стране и за ее пределами по газетным публикациям и телепрограммам. И меня просто шокировал недавний сюжет о молодом московском художнике, который нарисовал коронавирус и выставил картину на продажу за 10 миллионов рублей, - говорит профессиональный художник-карикатурист, многие годы сотрудничавший с сатирическим журналом "Крокодил" и работавший художником-плакатистом в объединении "Агитплакат Дона".

Сколько скопилось работ у Родиона Степановича, он точно не знает. Нередко получает предложения продать их. Но в основном отказывает.

- Нет, мне не жалко, я лучше подарю. Только сперва нарисую дубликат. Планировал в канун Дня Победы организовать персональную выставку в Сталинграде. Да только вот все отменилось, - сетует ростовчанин.

Сталинградом, и никак иначе, называет Родион Шутенко сегодняшний Волгоград. Ведь его юность прошла именно в Сталинградской области, и тяжкую битву с фашистами он и его однополчане вели и выиграли именно за Сталинград.

- Каждый день я занят любимым делом, у меня много идей и планов. Вот только пандемия мои планы нарушила. За всю жизнь я впервые провел 9 Мая дома, - говорит участник Сталинградской битвы.

Он, как и его пятеро братьев, прошел всю войну, имеет множество наград, и День Победы в его семье всегда чтили как самый большой праздник.

- Я же дома не сижу обычно. Много общаюсь с подрастающим поколением, рассказываю детворе о прошлом нашей великой страны, о том, как мы прогнали фашистов ради мирного неба над головой. А еще я пишу стихи и посещаю творческое объединение "Дон".

Сегодня Родион Степанович Шутенко живет вместе со своей супругой Любовью Андреевной в отличной благоустроенной квартире, выделенной ему государством в канун 65-летия Великой Победы. Его мастерская - в соседнем подъезде. Именно там он проводит каждый день, занимаясь творчеством.

Фото: Юрий Лепский
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- Пишу я стоя. Но если устану, могу прилечь на кушетку. Немного отдохну - и снова за кисти.

Художник признается: "президентским" ветеранским деньгам к празднику очень рад. Как ветерану ему положено 70 тысяч рублей.

- Часть из них, наверное, на организацию выставки потрачу, надо каталог создать, материалы подкупить, - загибает пальцы мой собеседник. - Сейчас вот коронавирус пересидим, и жизнь продолжится. Мне еще многое надо успеть!

Несмотря на почтенный возраст, планов у Шутенко громадье. Даже не верится, что этот активный седовласый симпатичный мужчина через год будет праздновать вековой юбилей. На вопрос, в чем секрет его долголетия, Родион Степанович отвечает жестом, указывая на свои полотна, которыми заставлена мастерская: "Вот моя жизнь!"

- А еще, я уверен, здоровью и продолжительности жизни вредят нехорошие привычки. Я прошел всю войну, но не выпил ни одного стакана водки, не выкурил ни одной папиросы. Войну мы пережили, фашистов разбили. И коронавирус мы тоже победим!

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону COVID-19. Мы справимся!

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