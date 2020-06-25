В Ростове задержали группу телефонных мошенников

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области задержали подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении жителей Ростова-на-Дону.

Как сообщили в пресс-службе МВД, с февраля в территориальные отделы полиции поступил ряд заявлений от местных жителей, которые жаловались на то, что стали жертвами обмана и лишились своих сбережений.

Недавно поступил сигнал, что на территории Ворошиловского района Ростова двое участников группы пытаются обмануть пенсионерку. Они по телефону сообщили женщине, что ее сын якобы совершил преступление. Чтобы "решить вопрос" и избежать ответственность, нужна крупная сумма. Пенсионерка, которую уже "вели" оперативники, отдала приехавшему к ней курьеру 200 тысяч рублей. А после этого он был задержан с поличным. Его сообщника задержали позднее в другом районе города.

Скорее всего, оба мошенника причастны и к другим аналогичным случаям. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Они заключены под стражу.

"Предварительное расследование и розыск организатора противоправной деятельности продолжаются. Общая сумма ущерба может достигать четырех миллионов рублей. Причем две трети преступного дохода соучастники передавали организатору криминальной схемы", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.