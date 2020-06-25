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25.06.2020 11:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростовской области с начала пандемии от COVID-19 умерло 100 человек

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 выросло на 124 человека и достигло 9074 больных.

Однако количество выздоровевших за сутки в регионе превышает количество заболевших - 127 человек. Положительная динамика наблюдается с 23 июня.

Фото: из архива Михаила Почепского
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки скончались еще три человека с коронавирусом. Жертвами пандемии стали трое мужчин в возрасте от 68 до 79 лет. Скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также атеросклерозом и заболеванием почек.

Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 в Ростовской области умерло 100 человек.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 9926 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 9900. Снято с медицинского наблюдения более 45 тысяч человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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