В Ростовской области с начала пандемии от COVID-19 умерло 100 человек

В Ростовской области число инфицированных COVID-19 выросло на 124 человека и достигло 9074 больных.

Однако количество выздоровевших за сутки в регионе превышает количество заболевших - 127 человек. Положительная динамика наблюдается с 23 июня.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки скончались еще три человека с коронавирусом. Жертвами пандемии стали трое мужчин в возрасте от 68 до 79 лет. Скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также атеросклерозом и заболеванием почек.

Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 в Ростовской области умерло 100 человек.

Под медицинским наблюдением в регионе находятся 9926 человек, из них на самоизоляции по месту жительства - 9900. Снято с медицинского наблюдения более 45 тысяч человек.