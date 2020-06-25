Оператор севастопольского пляжа "Аквамарин" огородил часть территории забором и установил на входе турникеты.

Береговая линия была благоустроена владельцем гостиницы несколько лет назад. Завезены галька и песок, установлены теневые навесы, раздевалки, вывозится мусор. Эта часть осталась общедоступной. В этом году построили новый участок пляжа: появились каменные пирсы, пластиковые понтоны для купания, зонтики и шезлонги. Туда доступ закрыт.

- Благоустройством внезапно занялись, когда действовал режим самоизоляции, - говорит председатель региональной общественной организации "Золотое сечение" Иван Комелов. - Построены каменные укрепления, сделана насыпь на береговой полосе. Неизвестно, готовился ли проект, произведена ли оценка воздействия на окружающую среду, получены ли разрешения на проведение земляных и берегоукрепительных работ.

Когда на проблему обратили внимание общественники и СМИ, калитку в заборе перестали запирать. Однако в гостинице сообщили, что вход на территорию по-прежнему ограничен.

- Старый пляж "Аквамарин" принадлежит городу, и вы можете там отдыхать, пользоваться лежаками, - рассказала администратор гостиницы. - А новый пляж с зонтиками - только для гостей отеля и апартаментов. Он закрыт, вход по пропускам.

Между тем пляжная территория не находится в собственности отеля. Согласно постановлению правительства Севастополя от 09.06.2020 N 262-ПП, она входит в перечень пляжей, организованных на основании договора о благоустройстве. То есть отель является оператором, которому передали прибрежную территорию для обустройства.

Департамент городского хозяйства Севастополя потребовал убрать забор с пляжа общего пользования.

- В соответствии с законодательством пляжная территория должна быть открытой, это не частная собственность, - сообщил "РГ" глава департамента Евгений Горлов. - Специалисты управления технического контроля зафиксировали установку ограждения и сейчас действуют в соответствии с процедурой демонтажа.

Общественники со своей стороны обратились в прокуратуру и правительство Севастополя.

- Земельный участок с пляжем находится в постоянном пользовании заграничной фирмы, предоставили его при Украине, - сообщил Комелов. - Возникает вопрос законности строительства и благоустройства на этой территории, проведенной владельцем отеля, а также законности пользования этим участком. Водный кодекс РФ запрещает преграждать доступ к водным объектам, 20-метровая береговая линия должна быть открыта.