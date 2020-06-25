В Волгограде гражданина Грузии осудили за убийство воспитательницы

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал гражданина Грузии виновным в убийстве воспитательницы детского сада, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

32-летний осужденный проведет в колонии строгого режима девять лет и два месяца. Кроме того, в пользу дочери погибшей с него взыскали компенсацию морального и материального вреда в полтора миллиона рублей.

15 октября прошлого года недалеко от дома №70 по улице Типографской между преступником и его знакомой произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил женщину кулаками по лицу, после чего задушил. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, подсудимый сбросил труп в овраг и накрыл матрасом.

Убийца забрал себе ее телефон, а рюкзак с паспортом выбросил в расположенный неподалеку пруд.

Как уточнила старший помощник руководителя управления СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, осужденный поставлял продукты питания в детский сад, в котором работала женщина. У них сложились близкие отношения. На протяжении долгого времени женщина оказывала злоумышленнику финансовую помощь, в том числе в виде дорогостоящих подарков - именно это стало поводом для внезапного конфликта.

Спустя три дня после убийства в правоохранительные органы обратилась 26-летняя дочь пропавшей с заявлением о безвестном исчезновении своей матери. Обеспокоенные ее отсутствием коллеги тоже пытались дозвониться до сотрудницы, однако телефон был выключен. Спустя какое-то время абонентский номер появился в сети, но ответил на звонок неизвестный. Мужчина, имитируя голос хозяйки аппарата, сообщил, что находится на больничном.

Злоумышленника задержали с билетом на автобус, который буквально через несколько часов должен был отправиться за пределы Российской Федерации. В ходе допроса задержанный изначально отрицал свою причастность к преступлению, однако под давлением улик все же признался и даже указал место сокрытия тела.