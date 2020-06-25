Волгоградские ученые, занимающиеся судебной экспертизой, разработали состав, который позволяет взять отпечатки пальцев с влажных поверхностей. На химическое вещество уже получили патент. А криминалисты-практики протестировали его.

Как обычно узнают, кто касался предмета? Его с помощью кисточки покрывают специальным порошком. И тогда проявляются "пальчики".

Но как быть, если поверхность влажная? Например, орудие убийства лежало под дождем. Или из реки достали автомобиль, который преступники столкнули туда, заметая следы. Можно, конечно, подождать, пока высохнет. Но тут полиция теряет время, которое может иметь значение. Или даже воспользоваться феном, но так можно повредить жировой след. И потом отпечатки пальцев будут недостаточно четкие. А ведь есть люди с сухой кожей - у них изначально более бледные следы.

Выход найден. Там, где бессилен порошок, эффективна жидкость.

- Это моя дипломная работа под руководством научного руководителя Татьяны Ермаковой. Я два года занималась подбором состава, - рассказывает студентка Института приоритетных технологий ВолГУ Мария Чешева. - За основу взято вещество, созданное белорусскими учеными. Но оно действует только для стекла. Мы изучили химические и физические свойства каждого компонента и решили сделать универсальный реагент.

Суть в том, что для светлых поверхностей используется темная жидкость (дисульфит молибдена), а для темных - светлая (оксид цинка). Если содержание вещества изменить на сотую долю процента, получается уже другой эффект. Насколько быстро можно снять отпечатки, зависит от типа поверхности. На стекле или пластике - за полминуты, на линолеуме - за 50 секунд и так далее.