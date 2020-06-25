В Волгограде младенец выпал из машины пьяного отца, уходящего от погони

Городищенский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в отношении водителя, по вине которого пострадал восьмилетний ребенок, сообщает объединенная служба судов общей юрисдикции региона.

Автовладельца поместили под стражу до 23 августа.

По версии следствия, 22 июня пьяный водитель иномарки Chevrolet Lacetti ехал в сторону СНТ "Птицевод" на территории Городищенского района. Свидетели, заметившие состояние гражданина, сообщили об этом в правоохранительные органы.

Увидев, что его преследуют сотрудники ДПС, обвиняемый попытался скрыться, но не справился с управлением. Машина опрокинулась, а находившийся на переднем пассажирском сиденье его сын выпал из автомобиля. У мальчика сломаны кости черепа и таза, ушиблен головной мозг.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения".

Обвиняемый заявил, что, выпив пиво, решил съездить с сыном на речку. Увидев в зеркале заднего вида полицейский автомобиль, он понял, что может быть привлечен к административной ответственности. Поэтому попытался скрыться от патруля. Вину фигурант дела признает в полном объеме.