Врач-терапевт сообщил о главном коварстве COVID-19

"Не раз убеждался в коварстве нового коронавируса, - рассказал "РГ" заведующий межрайонным инфекционным госпиталем Краснодарского края Алексей Коновалов. - У некоторых людей инфекцию выявили случайно, внешне болезнь практически не проявлялась, а легкие уже были поражены".

Еще в марте на Кубани обычные больницы стали перепрофилировать в закрытые противочумные госпитали для лечения больных с COVID-19. Сейчас таких госпиталей 20. Один из них в начале апреля открылся в Красноармейском районе. И его заведующим стал 39-летний доктор Алексей Коновалов. И уже почти три месяца он не покидает госпиталь.

"Первое время в тяжелых ситуациях вся надежда была на аппараты ИВЛ, - говорит доктор. - Теперь появились другие методики, позволяющие буквально с того света вытаскивать людей. Мне пришлось наблюдать несколько таких чудесных случаев".

Впрочем, чудо медики создавали сами, изводя вирус изнурительной, тяжелой работой. К сожалению, спасти удалось не всех. И каждую смерть руководитель госпиталя воспринимал как личную трагедию. В этом он признался во время телефонного разговора с корреспондентом "РГ".

Заведующий строго следит за безопасностью своих коллег и гордится, что практически никто из них не заразился. Персонал живет в одном корпусе со своими пациентами. После смен отдыхают в ординаторских и сестринских. Кто выдержал месяц, кто больше, а доктор Коновалов продолжает нести свою бессменную вахту.

Признается, что очень скучает по семье, особенно по сыну-первокласснику. "Очень хочется обнять Ванюшку, но думаю, это произойдет не раньше, чем через месяц, - говорит доктор. - Хотя пациентов сейчас стало заметно меньше. Вчера закрыли третий этаж - там никого не осталось. Надеемся, что после отмены на Кубани 21 июня карантина не произойдет всплеска заболеваний".

Накануне Дня медицинского работника глава Красноармейского района Юрий Васин побывал у родителей Алексея Коновалова. И вручил им благодарственное письмо за образцовое воспитание сына, который сегодня, не жалея себя, борется за жизнь и здоровье своих земляков.

Защищайтесь от гриппа

В драгоценные минуты своего отдыха Алексей ответил на вопросы "РГ". Получились блиц-ответы. Времени на большее у него просто нет.

Алексей, вы сказали: ковид - коварная болезнь. Что самое трудное для врача в ее лечении? В чем ее главное коварство?

Алексей Коновалов: Коварность этой инфекции заключается в том, что состояние пациента может ухудшиться молниеносно.

С учетом вашего огромного опыта о чем бы вы хотели предупредить своих коллег, на что обратить внимание?

Алексей Коновалов: Выполнять требования и рекомендации, разработанные Минздравом по ведению и лечению больных с COVID-19.

Люди выписываются от вас полностью здоровыми? Или им еще предстоит пройти период реабилитации?

Алексей Коновалов: По-всякому. Некоторым все-таки предстоит пройти период реабилитации.

Какие рекомендации вы даете своим выписывающимся пациентам?

Алексей Коновалов: В основном - проводить ежегодную сезонную профилактику от гриппа.

Когда появится вакцина всем надо будет прививаться? И тем, кто уже переболел?

Алексей Коновалов: Вот когда будет вакцина, тогда и по говорим.

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