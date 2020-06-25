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25.06.2020 09:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 3500 южноуральцев вылечились от коронавируса

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Число южноуральцев, переболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 3684. Продолжают лечение 2961 пациент. За последние сутки подтверждены еще 168 случаев заболевания, сообщили в четверг в минздраве региона.

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- На утро 25 июня в регионе подтверждены 6820 случаев заболевания COVID-19 - плюс 168 новых случаев ко вчерашнему дню, - сообщили в ведомстве. - Выздоровели и выписались из больниц 153 пациента (всего - 3684). Скончались четыре человека - три женщины в возрасте 69, 71 и 72 лет и 68-летний мужчина. У двух погибших COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим их состояние.

С начала недели от коронавируса скончались еще 12 человек. Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 134 человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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