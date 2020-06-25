Более 3500 южноуральцев вылечились от коронавируса

Число южноуральцев, переболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 3684. Продолжают лечение 2961 пациент. За последние сутки подтверждены еще 168 случаев заболевания, сообщили в четверг в минздраве региона.

- На утро 25 июня в регионе подтверждены 6820 случаев заболевания COVID-19 - плюс 168 новых случаев ко вчерашнему дню, - сообщили в ведомстве. - Выздоровели и выписались из больниц 153 пациента (всего - 3684). Скончались четыре человека - три женщины в возрасте 69, 71 и 72 лет и 68-летний мужчина. У двух погибших COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим их состояние.

С начала недели от коронавируса скончались еще 12 человек. Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 134 человек.