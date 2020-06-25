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25.06.2020 08:54
Проект: В регионах

Брод оказался долгим

В Челябинской области построили канал для надежного водоснабжения областного центра
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 136(8190)
Завершилось строительство Долгобродского канала, который, как заявляют в министерстве экологии региона, практически готов к переброске воды - она будет использоваться для снабжения Челябинска и Челябинской агломерации. Вода по каналу пойдет из реки Уфа в Аргазинское водохранилище, минуя памятник природы - озеро Увильды.

Это один из самых масштабных проектов переброски водных ресурсов на Южном Урале. Объект расценивается как ключевой для обеспечения безопасного водоснабжения миллионного города. Отмечается: его пуск сможет гарантировать, что при любых погодных и климатических условиях в областном центре и ближайших к нему населенных пунктах не будет проблем с питьевой водой.

Фото: Мария Орлова/РГ
Найден источник для подпитки Симферопольского водохранилища

У проекта давняя и непростая история. Возведение комплекса гидротехнических сооружений по переброске части стока реки Уфа в реку Миасс началось еще в 1975 году. С тех пор строительство не раз останавливалось и вновь возобновлялось. До 1989 года удалось построить Долгобродское водохранилище на реке Уфа, а также Кыштымское на одноименной реке, протянуть между ними трассу, проложить канал из Кыштымского водохранилища в озеро Увильды, а оттуда - в Аргазинское на реке Миасс. Но чтобы гидросооружения не повлияли на экологическое состояние памятника природы, в 1989 году приняли решение о строительстве обводного канала Кыштым-Аргази протяженностью 21 километр в обход озера. Лишь в 2015 году проект был разработан, получил положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства канала вылилась почти в 1,5 миллиарда рублей.

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков рассказал, что канал удалось возвести за последний год, сейчас здесь завершаются работы по благоустройству. По рукотворному руслу в реку Миасс будет ежегодно поступать 130 миллионов кубометров чистой воды, что поможет решить проблему ее дефицита в Шершневском водохранилище - единственном питьевом источнике Челябинска и близлежащих поселений. Решение о дополнительной переброске воды будет приниматься, если наполнение Аргазинского водохранилища окажется менее 500 миллионов кубометров после прохождения весеннего паводка.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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