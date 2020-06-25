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25.06.2020 05:06
Проект: В регионах

Льды расступаются

Газовоз с Ямала дошел до Китая по Севморпути на два месяца раньше привычных сроков
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 136(8190)
В истории мирового судоходства произошло историческое событие. Впервые крупнотоннажный газовоз "Кристоф де Маржери" пришел Северным морским путем (СМП) из порта Сабетта на Ямале в китаский Цзянсу на два месяца раньше привычных сроков.
В порту Сабетта на Карском море уже сегодня швартуются не только российские, но и иностранные суда. Фото: Татьяна Андреева/РГ В порту Сабетта на Карском море уже сегодня швартуются не только российские, но и иностранные суда. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В порту Сабетта на Карском море уже сегодня швартуются не только российские, но и иностранные суда. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Отметим, движение судов в той части Севморпути, где находится Сабетта, обычно открывается только в июле. Между тем "Кристоф де Маржери" 10 июня уже прибыл в Китай, начав движение в мае. Путь занял ровно три недели. Для сравнения: доставка партии сжиженного газа традиционным южным маршрутом через Суэцкий канал в среднем занимает до 34 суток, то есть минимум на треть дольше.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Северный морской путь станет ключевым арктическим проектом

Как отмечают в Совкомфлоте, в ходе рейса команда судна собрала большой массив данных о ледовой обстановке в восточной Арктике. Эту информацию будут использовать при планировании логистики будущих проектов и разработке следующих поколений арктических судов.

"Кристоф де Маржери" шел пока не в одиночку: впереди двигался, расчищая путь газовозу, атомный ледокол "Ямал" - все-таки ледовые условия на Севморпути в это время года достаточно сложные. Но все равно суперранний рейс можно считать прорывом: в очередной раз Россия продемонстрировала всему миру огромные потенциальные возможности перевозки грузов по арктическим морям.

Сейчас по этому стратегически важному направлению отправляют грузы в любую точку мира - в Китай, Японию, США, Европу. Это выгодно: водная магистраль позволяет ощутимо сократить расстояние, например, от Санкт-Петербурга до Владивостока по Севморпути 14 тысяч километров, а через Суэцкий канал - 23 тысячи. Когда в ЯНАО завершится строительство Северного широтного хода - железной дороги, которая свяжет Транссибирскую магистраль с портом Сабетта, отправители и получатели грузов обретут еще более ощутимые преимущества.

Напомним, власти страны поставили задачу к 2024 году увеличить объем перевозок грузов по Севморпути до 80 миллионов тонн. Планируется, что с 2035-го суда станут курсировать в Арктике круглый год, а грузопоток к этому времени вырастет до 130 миллионов тонн в год.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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И все же пока по СМП проходит несколько сотен кораблей в год, тогда как через Суэц - 18 тысяч. Проблема в коротком периоде навигации: без сопровождения атомных ледоколов большую часть года по северным морям пройти невозможно. Но ситуация меняется. За последние 30 лет площадь льдов в Арктике по замерам в летний период уменьшилась в два раза. К концу XXI века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять. Таковы данные международной группы экспертов по изменению климата.

- Еще в 1990-е годы навигация продолжалась август и сентябрь, сейчас суда курсируют в арктических морях четыре-пять месяцев. По всей видимости, к 2030-му, а тем более к 2050 году период навигации будет еще больше. Но называть цифры преждевременно, нужны дополнительные замеры и оценки, - говорит Генрих Алексеев, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета.

Тем не менее, по словам эксперта, без поддержки ледоколов и в перспективе вряд ли можно будет обойтись. Для круглогодичной навигации нужны атомные ледоколы нового поколения. Ведь климатические изменения приводят не только к увеличению свободных ото льда водных пространств, но и к частым и очень суровым ледовым штормам. И к этому следует готовиться, отмечает Генрих Алексеев, в частности, создавать специальные службы, отслеживающие перемещение айсбергов.

Справка "РГ"

В 2017 году Совкомфлот ввел в эксплуатацию первый в мире арктический ледокольный газовоз "Кристоф де Маржери". Это головное судно серии, спроектированной для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта "Ямал СПГ". Его грузовместимость - 172,6 тысячи кубометров. Танкер отличается высокой ледопроходимостью (ледовый класс Arc7), маневренностью и мощностью, что позволяет ему безопасно работать в экстремальных условиях высоких широт. Нынешний рейс стал для "Кристофа де Маржери" 45-м.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Поставки газа в Китай

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