У жителей Полевского есть любимое место для прогулок всей семьей и фотосессий с друзьями. Отлитых из стали Данилу-мастера и Хозяйку Медной горы горожане с удовольствием используют в качестве моделей на бульваре Трояна, расположенном в южной части города. Бульвар назван в честь легендарного директора одного из полевских заводов, но сейчас аллея - напоминание обо всех уральских умельцах, увековеченных в сказах Павла Бажова.

А появилось "сказочное место" благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". За два последних года проекты преображения общественных территорий, представленные Полевским и еще шестью свердловскими муниципалитетами, победили в федеральном конкурсе Минстроя РФ и получили многомиллионные гранты из бюджета. По итогам прошлого года Средний Урал вошел в первую пятерку регионов по темпам выполнения проектов формирования комфортной городской среды. Только за минувший год при поддержке областного и федерального бюджетов в больших и малых муниципалитетах региона благоустроено 62 общественные территории (в том числе 22 парка, десятки площадей, набережных и бульваров) и 71 двор. Нынешней осенью уральцам презентуют еще не менее сотни комфортных уличных "обновок", о которых они давно мечтали.

- Надо видеть далеко вперед, иметь терпение, быть настойчивым, не бояться проявлять волю при воплощении мечтаний, - говорил губернатор Евгений Куйвашев в 2017 году, представляя землякам программу "Пятилетка развития", стартовавшую в области почти одновременно с нацпроектом.

Мастерская хозяйки

- Десятилетиями в этом районе Полевского ничего не менялось. На аллею Трояна ночью было страшно заходить, - призналась корреспонденту "РГ" полевчанка Любовь Кондратюк. - Мы очень надеемся, что преобразования продолжатся. А то, что у нас появилось, и местные власти, и горожане сумеют сберечь на долгие годы.

Федеральный грант, выигранный в прошлом году, в Полевском решили потратить в два этапа. Сначала осенью прошлого года открыли обновленный бульвар. Сейчас рядом с ним разворачивается другая стройка: на улице Карла Маркса и площади, где установлен памятник Павлу Бажову, лежат горы щебня, снятого асфальта, песка. Пока рабочие прокладывают подземные коммуникации для новой системы освещения и подвода воды, горожане обрисовывают корреспондентам "РГ" картину ближайшего будущего. Уже к концу октября здесь забьют фонтаны, появятся цветники и облагороженное пространство для фестивалей, ярмарок, мастер-классов - настоящая "малахитовая шкатулка" под открытым небом, как окрестили проект полевчане. И ящерка к шкатулке уже прилагается: бронзовая рептилия греется на куске мрамора рядом с памятником Бажову.

Посещение любимых мест не только заменило путешествия, но и привело к всплеску активности горожан

По решению правительства Свердловской области на поддержку муниципалитетов, победивших во всероссийском конкурсе проектов благоустройства, в 2020 году направлено 369 миллионов рублей. Деньги распределили между шестью муниципальными образованиями. Полевской на создание аллеи Мастеров получит 81 миллион, Бисерть на обустройство сквера в районе леспромхоза - почти 38 миллионов. Сумма бюджетной поддержки обновления центральной площади Верхотурья - более 20 миллионов. А для нынешних победителей всероссийского конкурса - Новоуральска, Сысерти и Заречного - выделено в общей сложности 230 миллионов рублей.

Место силы

Любопытно, что проекты благоустройства, запущенные в муниципалитетах за последние годы, помогают уральцам пережить пандемию коронавируса.

- Во время самоизоляции, когда далеко не уедешь, очень приятно было выйти в опрятный двор, посидеть на скамеечке, - признается екатеринбурженка Ирина Еремеева.

Посещение любимых мест родного города не только заменило путешествия, но и привело к всплеску активности горожан. Особенно это бросилось в глаза в начале лета, когда в муниципалитетах начали ослаблять ограничительные меры. Проезжая недавно мимо новой набережной в Первоуральске, я невольно отметила, что площадка для кроссфита у местных жителей не менее популярна, чем детские аттракционы. Поупражняться на тренажерах на открытом воздухе вышел, кажется, и стар и млад.

Остается надеяться, что востребованность уличных "качалок" заметили и местные власти, предусмотрев своевременную антибактериальную обработку спортивных снарядов, как это делают, к примеру, в Москве.

Внесение в проекты благоустройства, особенно общегородской территории, спортивных объектов когда-то считалось спорным моментом. Сейчас малые архитектурные формы и турники органично соседствуют во дворах и парках.

Пример тому - Молодежный сквер в Североуральске, недавно признанный одной из лучших в стране практик создания комфортной городской среды. А ведь эксперты Минстроя РФ рассмотрели 536 заявок из 84 регионов.

- На примере Североуральска и других территорий мы видим, как благодаря консолидации усилий жителей и местной власти меняется не только облик городов, но и отношение людей к месту, где они живут, - считает глава регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

Зеленая волна

Молодежный, построенный в начале двухтысячных, расположен на въезде в город. Рядом две школы, три детских сада, загс, так что молодежь окраину стороной не обходила. Только делать ей было нечего: пара скамеек, щебеночные дорожки и ни одного фонаря. В ходе голосования горожане решили, что место с темными аллеями необходимо переформатировать. К октябрю 2019 года сквер настолько преобразился, что ни взрослые, ни молодежь не узнали площадку для тусовок: здесь появились детский городок и скейт-парк, хорошее освещение и множество скамеек. А еще стена для граффити, wi-fi и селфи-зона. Центр парка украсил необычный "сухой" фонтан. Стоимость проекта - более 28 миллионов рублей. Из этой суммы свыше 26 миллионов - вклад областной и федеральной казны. Оставшиеся траты взял на себя местный бюджет.

О праве жителей выбирать проект и влиять на то, как задумки архитекторов воплощаются в жизнь, не раз говорил глава региона, ведь обновление территорий проводится не для отчетов, а для повышения комфортности жизни уральцев.

- Необходимо проанализировать работу над благоустройством скверов и парков. Города должны быть зелеными, - отмечал губернатор осенью прошлого года, когда у жителей областного центра возникли вопросы к реализации нескольких проектов. Эта позиция актуальна и сейчас, когда в Екатеринбурге идет масштабная реконструкция нескольких крупных зон отдыха.

Между тем

Недавно на Среднем Урале завершилось благоустройство пяти дворов (одного в Каменске-Уральском и четырех в Екатеринбурге) по проекту формирования комфортной городской среды 2020 года. Жители дома № 15 на улице Челябинской в Каменске-Уральском оценили и новый вид из окна, и удобство дворовой территории. Строители не только заасфальтировали тротуары, но и перенесли подальше от дома парковочные места, предусмотрев место для двух детских площадок и зон отдыха. По просьбе жильцов появилась хозяйственная площадка с конструкциями для сушки белья и ковров. Для освещения в темное время суток двор оборудовали светильниками на солнечных батареях. Большая часть средств на проведение работ - 3,9 миллиона - была направлена из областного, федерального и местного бюджетов, оставшиеся расходы - без малого один миллион рублей - взяли на себя жители.

Справка "РГ"

В 2020 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Свердловской области планируется благоустроить 47 дворов и 54 общественные территории в 48 муниципальных образованиях. Общая сумма затрат - более двух миллиардов рублей.