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Скорость адаптации

Многие малые предприятия Урала приспособились к новой ситуации и начали расти
Текст: Анна Шиллер (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 136(8190)
За апрель спрос на продукцию малого и среднего бизнеса упал на 80 процентов, а показатель деловой активности достиг исторического минимума. Предприниматели боялись не дожить до следующего месяца, однако уже в конце мая многие из них вернулись к прежним объемам. Успех сопутствовал тем, кто сумел быстро адаптироваться к изменившимся условиям.

Первой под удар кризиса попала сфера услуг, которая просто закрылась, следом снижение спроса ощутили ее поставщики и подрядчики. В их числе оказалась компания, выпускающая сервисных роботов. На ежегодном XII конгрессе малого и среднего бизнеса, который проводит "Эксперт-Урал", ее директор по развитию Олег Кивокурцев рассказал: продукция фирмы заточена на работу в местах большого скопления людей и во время пандемии оказалась невостребованной. В итоге выручка сократилась почти на сто процентов, однако инженеры не пали духом и уже через две недели вместо роботов начали собирать станции термоконтроля.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Пережить кризис бизнесу помогла социальная ответственность

- Такие приборы для измерения температуры используются на предприятиях, автовокзалах, железнодорожных станциях. Нам удалось восстановить выручку за счет новой продукции. Правда, в перспективе все не так радужно: непонятно, когда разрешат ввести в эксплуатацию наших основных роботов и найдут ли заказчики на них средства, - рассуждает Кивокурцев.

Специалисты уверены: системы обеспечения безопасности останутся востребованными еще долго, потому что помогают исключить человеческий фактор. Например, сейчас повсеместно активно внедряют бесконтактные способы подтверждения личности (например, на проходной сотруднику не нужно доставать пропуск), а за рубежом недавно появились даже беспилотные киоски, которые развозят продукты на дом без участия людей. Так что это направление в ближайшие годы будет востребовано.

Некоторые предприниматели оперативно провели ребрендинг и стали продавать товары конечному потребителю, минуя дистрибьюторов

Но только лишь следовать трендам недостаточно, доход в значительной степени зависит от общей обстановки на рынке. Так, спрос на автомобильные аксессуары фирмы Павла Лебедева, другого участника конгресса, снизился на 30 процентов, когда продажи легковых автомобилей в стране упали на 50. Чтобы сохранить компанию, собственник сократил не только рабочие площади, но и половину персонала. И уже в мае смог увеличить реализацию товаров на 22 процента.

По словам представителей МСБ из разных сфер, в сложившихся условиях от закрытия компанию спасает розница и возможность работать удаленно. Так, микропредприятие по изготовлению женских украшений осталось на плаву, потому что имеет интернет-магазин, а мастера работают на дому. Производитель же рекламных образцов строительных материалов не потерял оборотов благодаря тому, что не останавливали работу застройщики и наличию портфеля заказов. Вдобавок он запустил офлайн-новинку: технорумы на стройплощадке, где клиенту презентуют инженерные коммуникации и варианты отделки квартиры.

Фото: iStock
Бизнес стал уязвимее на удаленке

Кроме того, некоторые предприниматели оперативно провели ребрендинг: изменили дизайн продуктовой линейки и стали продавать товары конечному потребителю, минуя дистрибьюторов. Скажем, спрос на услуги бизнес-консалтинга компании Максима Боярченко за последние три месяца повысился в полтора раза. К слову, Максим подчеркивает и плюсы диверсифицированного бизнеса в кризисной ситуации: доходность его второго направления по аренде деловой недвижимости в тот же период упала вдвое.

- Благодаря адаптации бренда к потребительскому поведению часть наших клиентов к июню успешно восстановила свой доход. Многие руководители даже отмечали: им удалось сделать то, что они откладывали три года, - делится хорошими новостями Татьяна Шашлова, директор челябинского коммуникационного агентства, которое разрабатывает торговые марки для российских фирм.

Ориентация на новый продукт и развитие компетенций позволили предпринимателям сохранить выручку и зачастую штат. Однако удаленка понравилась не всем: производитель сервисных роботов, к примеру, отметил снижение эффективности труда, а эксперты по консалтингу - сложность адаптации новых работников к такому формату. Сейчас руководители ищут способы уберечь сотрудников от эмоционального выгорания, если ограничения затянутся надолго.

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