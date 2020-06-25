На Ямале больных ОРВИ обеспечат лекарствами за счет местного бюджета

Новости

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 9,5 млн 23:01
На выплаты "мертвым душам" компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд 22:50
На Украине объявили о начале второй волны коронавируса 22:48
В Подмосковье утонули трое детей 22:42
В ФМБА объяснили, почему доноров не тестируют на коронавирус 22:23
На участке трассы М-11 "Нева" разрешили разгоняться до 130 км/ч 22:20
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram 21:56
Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем 21:50
Приднестровью грозит большое наводнение 21:45
Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам 21:44
ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе 21:20
СМИ: "Спартак" предложил контракт экс-футболисту "Арсенала" Яя Саного 21:11
Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали 20:59
Попытка проголосовать дважды будет считаться нарушением закона 20:33
В Орловской области продлили ограничительные меры до 16 июля 20:03
Собянин: Москва пока не готова полностью открыться для туристов 19:47
Жена президента Польши оказалась в центре скандала в СМИ 19:43
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе 19:35
В Костроме открылась круизная навигация 19:31
Собянин сообщил, проголосует онлайн по изменениям в Конституции 19:15
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ 19:14
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве резко снизилось 19:02
В Нижнем Новгороде загорелся Литературный музей Горького 19:01
Росстат оценил рост потребительских цен за неделю 19:00
В Литве открылась Международная летняя школа русского языка 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
25.06.2020 21:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вылечат бесплатно

На Ямале больных ОРВИ обеспечат лекарствами за счет местного бюджета
Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
На Ямале ввели полное бесплатное обеспечение лекарствами всех больных с малейшими признаками простуды. Беспрецедентное решение принял накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

-Все, кто болен ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая "серьезными" антибиотиками за счет регионального бюджета, - заявил глава Ямала.

На Ямале у северных оленей родилось 100 тысяч телят

Врачи региона посчитали крайне важным, чтобы больной получал комплекс всех необходимых препаратов, как только у него выявлены симптомы ОРВИ. Это позволит оперативно начать лечение, не запускать болезнь до тяжелого состояния, а также облегчить течение болезни, если будет подтвержден диагноз "коронавирус".

Причем полный пакет препаратов будут выдавать уже на первичном приеме врач-терапевт, педиатр или доктор при вызове на дом, если у пациента есть на то медицинские показания.

- Лекарства разбиты на несколько групп - для детей до 7 лет, от 7 лет до 18 лет и для взрослых. В каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты, - пояснил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.

Как отметили в региональном оперштабе, эта мера будет действовать вплоть до снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Минфин рассказал об условиях выдачи ипотеки под 6,5%
Путин заявил о необходимости добиваться правды о Второй мировой войне
Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества
Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России