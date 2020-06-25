На Ямале больных ОРВИ обеспечат лекарствами за счет местного бюджета

На Ямале ввели полное бесплатное обеспечение лекарствами всех больных с малейшими признаками простуды. Беспрецедентное решение принял накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

-Все, кто болен ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая "серьезными" антибиотиками за счет регионального бюджета, - заявил глава Ямала.

Врачи региона посчитали крайне важным, чтобы больной получал комплекс всех необходимых препаратов, как только у него выявлены симптомы ОРВИ. Это позволит оперативно начать лечение, не запускать болезнь до тяжелого состояния, а также облегчить течение болезни, если будет подтвержден диагноз "коронавирус".

Причем полный пакет препаратов будут выдавать уже на первичном приеме врач-терапевт, педиатр или доктор при вызове на дом, если у пациента есть на то медицинские показания.

- Лекарства разбиты на несколько групп - для детей до 7 лет, от 7 лет до 18 лет и для взрослых. В каждой группе есть набор медикаментов для более легких форм и для более тяжелых, которые включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты, - пояснил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.

Как отметили в региональном оперштабе, эта мера будет действовать вплоть до снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.