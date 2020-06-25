На Ямале пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации

В Новом Уренгое пенсионерку с отдышкой и болью в груди отказались госпитализировать. Бабушку увезли домой, где она вскоре скончалась.

Проверкой сведений занялась городская прокуратура. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. Эксперты оценят действия или бездействия медиков и соблюдение ими порядка и стандарта оказания помощи. Если будут основания, примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина показывает палату, в которой на медицинской каталке лежит пожилая женщина. Автор ролика говорит, что бабушку привезли в больницу на "скорой". Лекарство, которое ей дали, не помогло. На ролике видно, что внучка идет в соседний кабинет и спрашивает врачей, правильно ли она поняла, что больную придется везти домой. Медики промолчали. Позже стало известно о смерти пациентки.