По данным исследования "Ромир" среди федеральных округов, только жители УрФО уменьшили свои траты в мае на товары повседневного потребления и показали отрицательную годовую динамику.

Тем временем аналитики отмечают, что индекс покупательской активности по стране в прошлом месяце достиг рекордного значения - он на 10,3 процента превысил показатель аналогичного периода 2019 года, а по сравнению с апрелем 2020-го вырос на 6,4 пункта.

Аналитики использовали для подсчета данные покупок 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Реальные расходы за месяц также выросли - на 5,9 процента. По мнению исследователей, прирост связан с ускорившейся инфляцией и изменением стоимости продуктов. Однако, например, в столице темпы роста оказались ниже средних цифр по Центральному округу.

Больше всего годовые и месячные расходы увеличились в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Так, в мае повседневные траты жителей городов-миллионников выросли на 5,4 процента, в городах с населением от ста тысяч до миллиона человек - на 7,3. Исключение - УрФО, где они, напротив, уменьшились на 4,2 процента. По отношению к прошлому году наивысший рост зафиксирован в Приволжском округе (на 15,8 процента), а отрицательную динамику вновь показал УрФО (минус 3,5 процента).