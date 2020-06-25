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25.06.2020 08:53
Проект: В регионах

Умерили траты

Только жители УрФО снизили повседневные расходы
Текст: Анна Шиллер (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 136(8190)
По данным исследования "Ромир" среди федеральных округов, только жители УрФО уменьшили свои траты в мае на товары повседневного потребления и показали отрицательную годовую динамику.

Тем временем аналитики отмечают, что индекс покупательской активности по стране в прошлом месяце достиг рекордного значения - он на 10,3 процента превысил показатель аналогичного периода 2019 года, а по сравнению с апрелем 2020-го вырос на 6,4 пункта.

Фото: iStock
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Аналитики использовали для подсчета данные покупок 40 тысяч россиян и 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Реальные расходы за месяц также выросли - на 5,9 процента. По мнению исследователей, прирост связан с ускорившейся инфляцией и изменением стоимости продуктов. Однако, например, в столице темпы роста оказались ниже средних цифр по Центральному округу.

Больше всего годовые и месячные расходы увеличились в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном федеральных округах. Так, в мае повседневные траты жителей городов-миллионников выросли на 5,4 процента, в городах с населением от ста тысяч до миллиона человек - на 7,3. Исключение - УрФО, где они, напротив, уменьшились на 4,2 процента. По отношению к прошлому году наивысший рост зафиксирован в Приволжском округе (на 15,8 процента), а отрицательную динамику вновь показал УрФО (минус 3,5 процента).

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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