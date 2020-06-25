24 июня в историческом парке "Россия - моя история" прошла презентация экспозиции о выдающемся уральском разведчике "Николай Кузнецов. Герои не умирают". Дата принципиально важна: в этот день 75 лет назад на Красной площади прошел легендарный парад победителей фашизма. Сталин - на трибуне Мавзолея, Жуков на белом коне объезжает парадные шеренги фронтовиков, двести гитлеровских знамен и штандартов падают на землю - позорная участь побежденных. По брусчатке древней площади чеканят шаг солдаты и офицеры, на их гимнастерках и мундирах звенят боевые ордена и медали. И вместе с ними, невидимые, шагают те, кто не дожил до победы, те, кто отдал жизнь за то, чтобы этот парад стал возможен.

Уральский Штирлиц

Один из них - наш земляк, уралец Николай Иванович Кузнецов. Герой Советского Союза, блестящий разведчик, один из прототипов образа Штрилица. В личном послужном спис­ке героя - одиннадцать фашистских генералов и высокопоставленных чиновников. О жизни и подвигах Кузнецова сняты фильмы и написаны книги. Ему поставлены памятники. Его именем названы улицы и школы. Всё, как он написал в письме к брату:

"Почти сто процентов за то, что придется пойти на самопожертвование. И я совершенно спокойно и сознательно иду на это… Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети будут петь о нас песни, и матери с благодарностью и благословением будут рассказывать детям о том, как… мы отдали жизнь за счастье нашей горячо любимой отчизны. Нас будут чтить освобожденные народы Европы".

Правда, не все так просто. Да, они спасли Отечество. Но современные дети не поют о героях песни - матери рассказывали им другие истории. Освобожденные народы Европы остервенело воюют с памятниками освободителям: в 1992 году демонтировали памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. Его имя внесли в "Список лиц, подпадающих под "Закон о декоммунизации", память о которых должна быть стерта. Могилу Кузнецова не раз оскверняли националисты. На этом фоне создание посвященной разведчику экспозиции становится поступком - важным и рассчитанным на большой резонанс.

Совершенно секретный герой

Чтобы подготовить материалы для экспозиции, понадобилось несколько месяцев. За это время историки поработали в деревне Зырянке Талицкого района Свердловской области, на малой родине Кузнецова, в музеях Уралмашзавода и Управления ФСБ по Свердловской области. Казалось бы, биография Героя Советского Союза изучена в деталях, но нет. Личное дело Николая Кузнецова должны были рассекретить в 2005 году, но вместо этого гриф "Совершенно секретно" оставили еще на 20 лет, и историкам остается только предполагать, какие до сих пор взрывоопасные документы там содержатся.

Восстанавливать основные вехи жизни и подвига Кузнецова приходилось по многочисленным воспоминаниям и немногочисленным документам, введенным в научный оборот, что и порождает нестыковки и белые пятна в его биографии. Тем не менее интересной и даже невероятной информации немало. Например, происхождение Никанора (именно так) Кузнецова: в чекистских анкетах будущий разведчик писал, что его отец был кулаком и даже белобандитом. Николая дважды исключали из комсомола, дважды Кузнецова, уже агента НКВД, арестовывали "коллеги", и позднее он рассказывал другу юности, что прошел через жуткие испытания: у него даже выпали волосы на голове и отросли новые, более мягкие. Так возник, по всей видимости, будущий агентурный псевдоним Пух. И до сих пор историки с уверенностью не могут ответить на вопрос, где и при каких обстоятельствах ушел из жизни Николай Иванович Кузнецов: то ли подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен, то ли его убили, было это случайно или выдали свои.

В парке "Россия - моя история" каждый найдет немало интересной и даже невероятной информации о разведчике. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Можно сказать, мы готовили экспозицию дважды, - говорит заместитель директора парка "Россия - моя история" кандидат исторических наук Дмитрий Калинин. - Сперва исходили из того, что "про Николая Кузнецова все знают". А потом, проведя фокус-группы, особенно среди молодежи, поняли: молодые о нем ничего не знают. Даже фамилии. И рассказывать надо с самого начала.

Вы бы пошли с ним в разведку

Организаторы усложнили себе задачу: вести разговор о Кузнецове так, чтобы их услышали. Чтобы любой зритель, подготовленный и новичок, взрослый и подросток, узнал что-то новое и, главное, захотел обдумать это, составить свое мнение, самостоятельно найти информацию. То есть чтобы чья-то чужая история стала его собственной. Как, например, для Дмитрия Калинина, который личностью Николая Кузнецова интересовался с детства. До сих пор Дмитрий в День Победы приносит цветы к памятнику героя на Уралмаше. Как для главы Русской медной компании Игоря Алтушкина - экспозиция организована на средства РМК и при его личном участии. Как для датского дизайнера Арне Кворнинга - именно его фирме доверили создать экспозицию в Екатеринбурге (Kvorning Design & Communication - одна из ведущих мировых фирм, занимающихся разработкой музейных пространств). Арне Кворнинг был так впечатлен биографией Кузнецова, что у него возникла идея сделать выставку-расследование, когда посетители сами ищут ответы на поставленные вопросы, используя удивительные возможности современных технологий.

Над проектом "Николай Кузнецов. Герои не умирают" работали не только историки и музейщики, но и дизайнеры, режиссеры, программисты. Можно с уверенностью сказать, что экспозиции с таким уровнем технической оснащенности, подходом к представлению материала и с такой степенью вовлеченности аудитории в Екатеринбурге еще не было.

- Все, что связано с разведкой, всегда вызывает неподдельный интерес, - говорит председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. - Но история Николая Кузнецова, известные нам подробности только части его разведывательных операций поражают и восхищают. Как в российской глубинке ему удалось в совершенстве освоить несколько иностранных языков? Кто привил ему безупречную офицерскую выправку и светские манеры? Как на протяжении нескольких лет ему удавалось вести подрывную деятельность и оставаться в тени? Только эти факты делают нашего земляка "разведчиком № 1", героем, о подвигах которого должен знать каждый.

Презентация экспозиции прошла в онлайн-режиме в официальной группе парка "Россия - моя история" ВКонтакте, а торжественное открытие, приуроченное к дню рождения легендарного разведчика, намечено на конец июля (когда снимут все ограничения).

Обер-лейтенант в зеркале

Заходя в зал, на географической карте вы сами выбираете точку отсчета, с которой хотите изучить биографию Николая Кузнецова: довоенная деревня Зырянка или рабочий Свердловск, Москва, Львов, Ровно, село Боратин - и "вступаете в диалог" с одним из двадцати интерактивных пилонов, где размещены виртуальные документы, фотографии, фрагменты писем. Возможно, вам будет что-то непонятно, где-то неудобно, но зато экспонаты в самом деле отреагируют на ваши движения и вовлекут вас в расследование. И тогда при помощи фонарика с ультрафиолетовым светом вы попытаетесь самостоятельно найти скрытую от невооруженного глаза информацию. А в темном зеркале рядом с вашим лицом вдруг появится лицо обер-лейтенанта Пауля Зиберта…

Дословно

Из завещания Николая Кузнецова: "Я люблю жизнь, я еще молод. Но если для родины, которую я люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и большевик. Пусть они знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно погасить солнце. Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны".