Курганская область включена в перечень регионов, где разрешен оборот и применение рыболовных сетей для личных потребностей. Постановление правительства РФ об этом вступило в силу еще в апреле, но дискуссии не утихают, а сам документ пока не работает.

Напомним, многострадальный ФЗ о любительском рыболовстве был принят в декабре 2018 года. Сначала он разрешал любительский лов сетями в отдельных регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Однако в первоначальном проекте постановления правительства в перечне таких регионов присутствовали в числе прочих Тюменская, Челябинская и Курганская области, которые затем доказали, что не относятся к числу северных территорий, где аборигены живут в основном за счет рыбы.

В процессе активно участвовал региональный Союз рыбопромышленников, члены которого небезосновательно опасаются, что, получив такое право, рыбаки-любители с сетями могут просто погубить водоемы, в зарыбление и эксплуатацию которых бизнес вложил немалые средства. Предприниматели разослали десятки писем во все инстанции с просьбой не включать в перечень Курганскую область. Тогда им удалось отстоять свою позицию.

Однако у проекта оказалось немало сторонников. Основные статьи закона вступили в силу с 1 января 2020-го, а уже в конце месяца в региональном департаменте АПК обсудили вопрос внесения Зауралья в упомянутый перечень. По мнению участников совещания, нормативная база позволяет разграничить интересы бизнеса и рыбаков-любителей. В Зауралье более 3000 озер, лишь 550 из них закреплены за рыбопользователями. Нужно позволить населению рыбачить на свободных водоемах. В Минсельхоз РФ ушло ходатайство, и уже 15 апреля Курганская область была включена в перечень регионов, где разрешено применение жаберных сетей. Через 10 дней постановление вступило в силу.

Бесхозные водоемы браконьерам неинтересны: кроме ротана, гальяна и карася там ничего не водится. А промышленники выращивают пелядь

Председатель Союза рыбопромышленников Александр Кудяшев с таким подходом не согласен до сих пор и считает, что закон должен был хотя бы полгода поработать, чтобы увидеть на практике все плюсы и минусы. Но оппонентов он убедить не сумел. По его словам, бизнес сегодня платит своего рода социальный налог: на переданных в пользование озерах ловят рыбу местные жители. Не жалко, если на берегу посидит с удочкой старик или подросток. Но десяткам браконьеров арендаторы хозяйничать на водоемах не позволяют.

- Кто раньше мешал местным жителям рыбачить сетями на бесхозных водоемах, которых более двух тысяч? - рассуждает предприниматель. - Но они таким рыболовам неинтересны: кроме ротана, гальяна и карася там ничего не водится. А мы выращиваем пелядь. После выхода постановления нам уже начали звонить: "Скоро мы вам покажем! Будем ловить, что хотим и где хотим".

По мнению рыбопромышленника, сейчас все зависит от того, какие изменения внесут в правила рыболовства, без которых закон просто не может работать. Если пропишут, что отныне любительская рыбалка свободна и бесплатна везде, то на промысловом выращивании и лове рыбы можно ставить крест, считает Кудяшев. Кроме того, нужно определиться, кто будет контролировать водоемы: сил инспекторов рыбоохраны просто не хватит. Сегодня в ведении одного инспектора два-три района, в каждом множество озер, где десятки рыбаков. Если лов будет бесконтрольным, то, мрачно прогнозируют предприниматели, берега будут загажены, водоемы погибнут. Ведь рыболовы-любители часто теряют либо бросают сети и губят рыбу.

Бизнес поддержала Федерация рыболовного спорта.

- Я считаю, что любительское рыболовство - это удочка и один крючок, - говорит учредитель организации, член рыбохозяйственного совета региона Игорь Кондратьев. - А сети - это уже промышленный лов.

Между тем принятия новых правил рыболовства ждут и в подразделениях Росрыболовства: без них просто не приступить к реализации правительственного постановления.

- Правила - наше главное руководство к действию, - поясняет начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Виктор Хахалев. - В них должно быть прописано все: какими орудиями, в каком количестве и на каких водоемах можно добывать рыбу. Хотя в целом документ уже исключил из этого списка рыбоводные участки, но у нас в области есть разные виды водоемов, например, особо охраняемые территории.

Рыбнадзор будет также проводить учет сетей, а маркировать их должен сам рыбак. Ловить рыбу можно только после регистрации орудий лова, а она, в свою очередь, невозможна до внесения поправок в действующие правила рыболовства. Вот такой замкнутый круг.

Между тем

По данным надзорного органа, в 2019 году было выявлено 1332 нарушения действующих правил рыболовства, наложено 2,4 миллиона рублей штрафов, взыскано 2,2 миллиона рублей, предъявлено исков на 2,1 миллиона. Кроме того, задержано 3 тысячи запрещенных орудий лова, арестовано 154 плавсредства. В следственные органы передано 21 дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", по которым возбуждено 19 уголовных дел. По десяти вынесены обвинительные приговоры.