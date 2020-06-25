Ученые нашли связь между депрессией, нехваткой сна и ожирением

Ученые связали продолжительность сна и вероятность того, что человек приобретет пищевое расстройство.

Сезонные изменения продолжительности светлого и темного времени суток приводят к тому, что людей с поздним хронотипом (так называемые "совы" - те, кто поздно ложится спать и поздно встает) становится больше. Такие люди склонны к депрессии, употреблению стимуляторов (табак, алкоголь) и, в конечном итоге, к ожирению. К этому и другим выводам пришла группа исследователей из Уральского федерального университета, Института физиологии Коми научного центра УрО РАН, Вятского и Сыктывкарского государственных, а также Тюменского медицинского университетов. Данные и результаты исследования опубликованы в журнале European Eating Disorders Review.

"Основным внешним фактором, увеличивающим риск ожирения, является легкая доступность дешевых калорийных продуктов, - отметила соавтор статьи, доцент кафедры "Клиническая психология и психофизиология" УрФУ Ольга Дорогина. - А два важных внутренних фактора, это депрессия и короткая продолжительность сна".

Объектами изучения стали школьники и студенты, средний возраст которых - 17,9 лет (диапазон 12-30 лет; 66,6 процента - женского пола). Опросы проводились в 2017-2019 годах, участие у них приняли 2 360 жителей североевропейской части России. Учитывалось время восхода и заката солнца, продолжительность дня, индекс массы тела.

"Результаты указывают на то, что некоторые характеристики ритма сна-бодрствования у людей с симптомами депрессии и пищевой зависимости схожи, но между этими двумя состояниями существуют различия в отношении сна", - говорит Дорогина.

По ее словам, самое любопытное то, что ученые нашли взаимосвязь симптомов депрессии и пищевой зависимости со временем начала сна в будни и с фотопериодом: чем позже участники опроса укладывались в кровать, и чем позже всходило солнце, тем выше была вероятность плохого душевного состояния и переедания.

"Те, кто пропускает завтрак и потребляет большую часть дневного рациона в вечернее время, подвергаются риску ожирения и метаболического синдрома. Аналогичные, но более выраженные побочные эффекты были отмечены у работников ночных смен, которые вынуждены есть в темное время суток", - рассказали в пресс-службе УрФУ.