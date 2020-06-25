До конца этого года в Свердловской области планируют трудоустроить 13 тысяч несовершеннолетних, обеспечив их работой не только летом, но и осенью. Чтобы заработать первую трудовую копейку, ребятам достаточно подать заявку на молодежную биржу труда.

Многие подростки хотели бы устроиться на лето в службы доставки еды, но в сегодняшней ситуации у них полно взрослых конкурентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В летний период такие биржи, помимо действующих, откроются еще в 51 муниципальном образовании. На организацию занятости подростков областное правительство в этом году выделило 48 миллионов рублей (в 2019-м - 25 миллионов).

- Заявления от подростков с разрешениями родителей уже поступают, в данный момент в области занято 1600 несовершеннолетних. Они смогут устроиться в трудовые бригады или получить индивидуальные рабочие места, - говорит директор департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин.

Чтобы обеспечить безопасность в условиях пандемии, в бригадах будет не более 10 человек, к тому же молодым работникам помимо инструментов выдадут средства индивидуальной защиты.

Где они смогут трудиться? Муниципальные предприятия нанимают ребят высаживать цветы, заниматься озеленением улиц, сельхозработами, разносить почтовую корреспонденцию. Школьников постарше берут на профильные промпредприятия, помощниками вожатых и сотрудниками информационных служб - скажем, для оцифровки библиотечного фонда. Такую работу можно, к слову, выполнять и удаленно. Временная подработка, по мнению экспертов, нередко помогает ребятам определиться с будущей профессией.

- В регионе круглый год действует 11 молодежных бирж, больше всего обращений поступает с мая по октябрь. Средняя зарплата несовершеннолетнего - 7-8 тысяч рублей в месяц. В эту сумму включается и материальная поддержка за счет минимального пособия по безработице (3200 рублей), если подросток устраивался через службу занятости, - объясняет замдиректора областного департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

Работу по благоустройству муниципалитетов силами юных горожан будут контролировать Роспотребнадзор, а также отделы по делам молодежи и по труду и занятости. В том числе то, как исполняется трудовое законодательство. В частности, работодатель не вправе устанавливать испытательный срок при найме несовершеннолетних, а также платить им меньше части определенного в регионе МРОТ, исчисленной пропорционально отработанному времени.

Кстати

Приоритетной группой для трудоустройства через молодежные биржи станут стоящие на учете в подразделениях ОВД по делам несовершеннолетних подростки - сейчас таковых в Свердловской области около четырех тысяч, 1500 из них хотели бы работать летом. По словам уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, трудоустройство - хороший способ профилактики безнадзорности детей и организации их досуга.