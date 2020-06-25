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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доктор в цифре

Прием к врачу отменяет прописку
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
В Свердловской области решили создать единую цифровую медицинскую платформу, с помощью которой уральцы смогут записываться на прием не по месту прописки, а в любое медучреждение, где есть нужный врач и оборудование.

Идею проекта подкинула статистика: визита к доктору по месту жительства порой приходится ждать по месяцу. Поэтому более половины пациентов предпочитают частные клиники. Региональный минздрав решил поднять авторитет государственной медицины и расширить доступ к качественным услугам.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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- Мы планируем подключить к платформе жителей и сотрудников из разных сфер здравоохранения по онлайн-подписке через приложение. Для пациентов доступ к сервисам будет бесплатным. Платформа будет распределять поток пациентов с учетом компетенций врачей и наличия оборудования для исследования, - поясняет замминистра здравоохранения региона Екатерина Есина.

Ядром проекта станет информационная база данных, где появится цифровая копия для каждого пациента: помимо истории болезни система проанализирует в социальных сетях его привычки и интересы. Врачу такая база поможет поставить верный диагноз и сэкономить рабочее время, которое часто уходит на заполнение бумажных носителей. К слову, медучреждения уже заносят результаты обследований в базу через голосовых помощников.

В личном кабинете пациента будут храниться электронная медицинская карта и результаты предварительной диагностики. Также пользователям предоставят возможность телемедицины - онлайн-консультаций доктора. Это поможет наладить обратную связь между врачами и клиентами, повысит качество лечения. Реализовать проект планируют к 2024 году.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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