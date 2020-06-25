Военнослужащая Росгвардии спасла тонувшего ребенка

На южном Урале, в Кыштыме Челябинской области сержант Наталья Голубенко спасла жизнь 6-летнему мальчику. Она проезжала на автомобиле мимо Верхне-Кыштымского пруда и заметила в воде тонущего ребенка. Видимо, мальчик решил искупаться, но не рассчитал свои силы. Наталья остановила автомобиль и бросилась в воду, не снимая форменного обмундирования. Благодаря хорошей физической подготовке она быстро доплыла до тонущего мальчика и вытащила его на берег.

Успокоив малыша, женщина узнала, где сейчас находятся его родственники, отвезла ребенка к нему домой и передала бабушке.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сержант Наталья Голубенко - военнослужащая Озерской ордена Красной Звезды дивизии по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского округа Росгвардии.