Все жители Ямала при первых признаках ОРВИ получат бесплатные лекарства

На Ямале ввели полное бесплатное обеспечение лекарствами всех больных ОРВИ - острыми респираторными вирусными инфекциями. Беспрецедентное решение принял накануне губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Все, кто болен ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов и заканчивая "серьезными" антибиотиками. Считаю крайне важным, чтобы, как только врачи выявили симптомы болезни, пациент сразу получал комплекс необходимых ему лекарств. Это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни, - отметил глава Ямала.

Причем полный пакет препаратов уже на первичном осмотре при вызове на дом выдаст врач-терапевт или педиатр, если у пациента есть на то медицинские показания.

- Лекарства разбиты на несколько групп - для детей до 7 лет, от 7 до 18 лет и для взрослых. В каждой группе есть набор медикаментов для более легких и более тяжелых форм, которые включают и антибиотики, и противовирусные препараты, - пояснил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.

Введенная мера будет действовать в регионе вплоть до снятия режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии.

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Как уже сообщала "РГ", по данным Роспотребнадзора, в мае Ямал был признан лидером в России по числу тестов на коронавирус. Регион обошел даже Москву, возглавив рейтинг тестирования на COVID-19 в расчете на сто тысяч человек. По данным на 24 июня, в регионе проведено 211 тысяч тестов.

- В округе действует целая сеть современных лабораторий. Как результат - мы проводим одно из самых масштабных тестирований на коронавирус, - отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова. - С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы у тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры позволяют узнать, где находятся очаги, кто является носителем инфекции, и предотвращать широкое распространение COVID-19 в регионе.

Сегодня в диагностике коронавируса на Ямале задействованы четырнадцать лабораторий. Девять из них работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, Ноябрьске (две лаборатории), Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губкинском. Еще четыре лаборатории принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске.