Быть студентом на Альбионе на 50 процентов дороже, чем в высших учебных заведениях США. Что же происходит с прославленным британским образованием сегодня? Ничего хорошего не происходит. Перспектива брекзита заметно обесценивает идею получения образования в Британии. Рейтинг высших учебных заведений страны падает уже четвертый год подряд.

В международной таблице рейтинга университет Оксфорда переместился с 4-го места на 5-е. Университетский Колледж Лондона опустился с восьмого места на десятое. Из 84 вузов Британии снизился рейтинг у 62. Только Имперский Колледж сумел подняться с девятой позиции на восьмую. Университеты Кембриджа и Эдинбурга остались там же, где и были: свое седьмое место сохранил Кембридж и двадцатое - Эдинбург.

Число иностранных студентов, приезжающих учиться в Британию, упало сегодня в 50 из 150 университетов. Глава исследовательской группы QC Бен Соулер объясняет падение интереса к вузам Британии низким уровнем преподавания и ухудшающимся качеством исследований. Сегодня усиливаются опасения, что многие университеты Соединенного Королевства останутся без средств к существованию, если правительство не окажет им финансовой поддержки. Британский совет в своем недавнем отчете предупредил, что в этом году в университетах Альбиона может оказаться на 111 тысяч меньше домашних студентов и на 121 тысячу меньше студентов из-за рубежа. Анализ Лондонской Школы Экономики, датирующийся апрелем, предупреждает: сокращение числа зарубежных студентов может обернуться для Британии черной дырой в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Студенты из Евросоюза, ЕЕА, Европейского экономического пространства и Швейцарии, начиная с 2021 года, уже не будут иметь равной с британскими студентами финансовой поддержки и возможности платить за университеты столько же, сколько платят жители Британии. Начиная со следующего года, после ухода Британии из ЕС, льгот у студентов Евросоюза, приехавших учиться на Альбион, больше не будет.