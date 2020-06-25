Росавиация одобрила 38 заявок от аэропортов на субсидии из-за пандемии

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) получило более полусотни заявок от 40 авиакомпаний на субсидии, которые позволят частично компенсировать затраты в связи со снижением доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Заявки - некоторые компании подавали их несколько раз, отдельно по месяцам - принимались с 14 мая. Всего было одобрено 38 заявок на сумму 9,75 млрд рублей, сообщили в Росавиации. Субсидии выделены на погашение расходов на коммерческие перевозки, которые были выполнены в период с февраля по май 2020 года. Некоторым компаниям был вынесен отказ в такой поддержке. Среди причин - несоответствие критериям получения субсидии. По этой причине, в частности, была отклонена заявка авиакомпании "Победа".

Также были одобрены заявки на получение субсидий трем аэропортам: "Шереметьево", "Бегишево" и "Казань". На эти цели из федерального бюджета выделено 808,1 миллиона рублей. Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов.

"Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020", - пояснили в агентстве.