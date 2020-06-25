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25.06.2020 11:52
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Регионы готовы к проведению ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Практически все регионы готовы к проведению Единого госэкзамена. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

- На сегодня день мы видим готовность практически всех субъектов РФ. Экзамен стартует 29 июня. Он начнется с пробных экзаменов. Они были необходимы, чтобы еще раз отрепетировать моменты, связанные с безопасностью. Проход выпускников и организаторов в пункт проведения экзаменов, соблюдение дистанцирования, измерение температуры. Пробные экзамены нужны, чтобы посмотреть, как будут взрослые регулировать потоки детей, которые не видели друг друга в течение нескольких месяцев.

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
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По словам Анзора Музаева, к проведению ЕГЭ привлечено 12 тысяч медицинских работников. Они будут участвовать в проходе ребят, проводить бесконтактную телеметрию и определять, допускать или нет выпускника, если температура повышена. Если принимается решение о недопуске, выпускник сможет прийти на экзамен в резервный день.

Всего ЕГЭ будет сдавать 714 тысяч человек, в том числе 620 тысяч - выпускников этого года.

Количество пунктов проведения экзаменов в этом году - 5728. 99 процентов из них - школы. Самый большой экзамен - русский язык - разделен на два дня. В некоторых регионах часть экзаменов также рекомендовано разбить на несколько дней и перевести часть ребят на резервные дни.

Фото: iStock
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- 73 пункта проведения экзамена организовано в 53 странах за рубежом. Все ребята, которые по каким-то причинам не смогли вернуться в страну, мы с ними тоже в ручном режиме отрабатывали, организовали сдачу для них в этих пунктах, - рассказал Анзор Музаев.

- Новая "фишка" этого года - в системе видеонаблюдения: у нас будут элементы искусственного интеллекта. Искусственный интеллект будет анализировать видеопоток и ставить метки - на нестандартное поведение, на телефон в руках и т.д. Эту метку передают людям-наблюдателям. То есть искусственный интеллект не решает, удалять ли ребенка с экзамена. Это решение принимает человек, - рассказал Анзор Музаев. - Такие подходы нам помогают в том, чтобы лишние люди не присутствовали на экзамене, не ходили между рядами.

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