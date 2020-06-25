Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения COVID-19

Россия обеспечила себя полной линейкой препаратов для лечения коронавирусной инфекции - их можно применять при легком, среднем и тяжелом течении заболевания. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ назвал три препарата, которые удалось разработать, провести клинические исследования и запустить в производство в нашей стране в кратчайшие сроки.

"Мы одни из первых, кто начал активно развивать исследования по поиску лекарств против COVID-19. Авифавир стал первым противовирусным препаратом против нового вируса, зарегистрированным в России и мире, - сказал Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24". - Препарат признан золотым стандартом, и сейчас многие обращаются к нам, чтобы начать его производство в партнерстве с нами. Индия уже одобрила его применение. В Турции в идет процесс регистрации, это займет две недели".

Препарат блокирует размножение вируса в организме человека. Благодаря его применению удается добиться быстрой элиминации вируса до возникновения тяжелой воспалительной реакции - "цитокинового шторма", облегчить течение болезни и ускорить выздоровление.

Второй препарат, который позволяет купировать заболевание при среднетяжелом и тяжелом течении, - из группы иммуноглобулинов, сообщил глава РФПИ. Его будут производить на основе плазмы крови доноров, перенесших COVID-19. Это лекарство успешно проходит клинические испытания. Препарат будет производиться в партнерстве с "Нацимбио".

Наконец, третий препарат - "Артлегиа" - предназначен для лечения самых тяжелых случаев COVID-19, включая пациентов, у которых развился "цитокиновый шторм". Лекарство (действующее вещество "олокизумаб") на основе человеческих моноклональных антител, разработанное в компании "Р-Фарм" для лечения артритов и некоторых других заболеваний, сопровождающихся сильным воспалением, оказалось эффективным и для лечения тяжелых осложнений COVID-19.

Кирилл Дмитриев также отметил, что монопольного производства препаратов против новой инфекции не будет. Так, например, в случае с "Авифавиром", помимо ХимРара, который производит препарат совместно с РФПИ, аналогичные лекарства с тем же действующим веществом - "фавипиравир" - скоро начнут производить еще две российские компании. "Чем больше игроков работают над созданием фармакологической защиты от коронавируса, тем лучше", - заключил глава РФПИ.